News18 हिंदी | August 27, 2022, 16:04 IST OFFER! 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले इस एंड्रॉयड फोन पर भारी छूट, मिलेगी 64जीबी स्टोरेज फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल सेल में नो-कॉस्ट EMI भी दी जा रही है. इस सेल का आखिरी दिन 28 अगस्त है. फ्लिपकार्ट सेल पेज से मिली जानकारी के मुताबिक माइक्रोमैक्स In Note 2 को 17,999 रुपये के बजाए सिर्फ 13,499 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा. Written by Afreen Afaq











फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल (Flipkart Big Bachat Dhamaal) सेल लाइव है, और इसमें ‘Biggest Deals of the Year’ मिल रही है. सेल में नो-कॉस्ट EMI भी दी जा रही है. इस सेल का आखिरी दिन 28 अगस्त है. फ्लिपकार्ट सेल पेज से मिली जानकारी के मुताबिक माइक्रोमैक्स In Note 2 को 17,999 रुपये के बजाए सिर्फ 13,499 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा.

माइक्रोमैक्स In Note 2 में 6.43 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 20:9 अस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है. इसके डिस्प्ले में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, और प्रोटेक्शन के लिए के लिए इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास दी गया है. माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में ऑक्टा कोर मीडियाटेक Helio G95 प्रोसेसर मिलता है, और ये 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है.

कैमरे के तौर पर फोन में Samsung GM1 ISOCELL सेंसर के साथ 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है. इसके कैमरे में नाइट मोड और AI मोड मिलता है. सेल्फी के लिए माइक्रोमैक्स फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

माइक्रोमैक्स In नोट 2 में पावर के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसे 25 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकेगा.

फोन में माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है, और साथ ही इसमें Wifi, ब्लूटूथ, GPS और FM रेडियो जैसे फीचर्स मिलते हैं. यूज़र्स को इस फोन के पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. फोन के साथ फेस अनलॉक फीचर भी दिया जाएगा.