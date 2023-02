News18 हिंदी | Last Updated:February 11, 2023, 06:45 IST ChatGPT के साथ आ गया नया Bing सर्च इंजन, वेटलिस्ट जॉइन करने का तरीका ये रहा Microsoft ने ChatGPT इंटीग्रेशन के साथ नए Bing सर्च की घोषणा हाल ही में की है. नए Bing ब्राउजर में चैटजीपीटी का इंटीग्रेशन हुआ है. ऐसे में ये अब नैचुरल लैंग्वेज में जवाब देने की क्षमता रखता है. साथ ही इंसानों की तरह किसी विषय पर काफी डिटेल भी समझाने में सक्षम है. Written by Saket Singh









Follow us on

1 / 5

नए Bing को सभी प्लेटफॉर्म्स पर सभी बिंग यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें Edge, Bing app और web आदि शामिल हैं. हालांकि, बिंग में ChatGPT की कैपेबिलिटीज फिलहाल लिमिटेड हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि एक्सटेंडेड फीचर्स आने वाले दिनों में उपलब्ध होंगे.

2 / 5

Microsoft ने यूजर्स के लिए नए वेटलिस्ट प्रोग्राम को क्रिएट किया है. ये वेटलिस्ट उनके लिए है जो बिंग सर्च इंजन के AI पावर्ड फीचर्स का अर्ली एक्सेस गेन करना चाहते हैं.

3 / 5

अगर आप भी बिंग के नए AI-पावर्ड फीचर्स को उपलब्ध होते ही एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको भी वेटलिस्ट के लिए साइन-अप करना होगा. आइए जानते हैं इसका तरीका.

4 / 5

इसके लिए सबसे पहले पीसी या स्मार्टफोन में वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा. इसके बाद ‘www.bing.com’ पर जाना होगा. यहां मेन पेज पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा. यहां आपको Introducing the new bing लिखा मिलेगा. यहां से Learn More पर आपको क्लिक करना होगा.

5 / 5

लर्न मोर पर क्लिक करते ही आपको एक पेज मिलेगा. यहां नए बिंग के मौजूदा फीचर्स की जानकारी आपको मिलेगी. यहां आपको Join the waitlist पर क्लिक करना होगा. फिर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा. फिर नए फीचर्स आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा.