News18 हिंदी | Last Updated:March 02, 2023, 20:43 IST Nothing Phone 2 के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, मिलेगा ये दमदार प्रोसेसर, खुद CEO ने किया खुलासा Carl Pei की लाइफस्टाइल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी Nothing ने अभी तक कुछ ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इनमें Nothing Ear 1 TWS ईयरबड्स, Nothing Ear Stick ईयरफोन्स और Nothing Phone 1 शामिल हैं. एक पुराने इंटरव्यू में नथिंग सीईओ ने जानकारी दी थी कि Phone 2 को जल्द लॉन्च किया जाएगा. अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 (MWC) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अपकमिंग फोन को लेकर कुछ और जानकारी मिली है.









MWC 2023 के दौरान Carl Pei ने अपकमिंग स्मार्टफोन के मेजर फीचर की जानकारी दी है. Pei along ने Qualcomm के CEO Cristiano Amon के साथ मिलकर ये जानकारी दै कि Nothing Phone 2 Qualcomm Snapdragon 8 Series प्रोसेसर के साथ आएगा.

आपको बता दें कि मौजूदा Phone 1 Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर के साथ आता है. जोकि एक मिड-रेंज फोन्स में मिलने वाला प्रोसेसर है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में Phone 2 के बारे में और भी जानकारियां सामने आएंगी.

Nothing Phone 2 को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं. लेकिन, एक पुराने इंटरव्यू में Pie ने कहा था कि फोन के लिए US मार्केट प्रायॉरिटी में रहेगा. सर्टिफिकेशन की कुछ दिक्कतों की वजह से यूएस में Nothing Phone 1 को नहीं उतारा गया था.

इसी इंटरव्यू में Pie ने बताया था कि Phone 2 के लिए कंपनी सॉफ्टवेयर में काफी इन्वेस्ट कर रही है. एक पुरानी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि Nothing Phone 2 का मॉडल नंबर A065 है और ये फ्लैगशिप ग्रेड एक्सपीरिएंस ऑफर करेगा.

इस डिवाइस में 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 5,000mAh बैटरी, AMOLED पैनल और 120Hz तक मैक्जिमम रिफ्रेश रेट ऑफर किया जा सकता है. Nothing Phone 1 की बात करें तो इसे पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था और ये अभी 29,999 रुपये में उपलब्ध है.