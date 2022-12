News18 हिंदी | Last Updated:December 01, 2022, 19:22 IST Nothing Phone1 में Android 13 क्लोज्ड बीटा की घोषणा, ओपन बीटा दो हफ्ते बाद आने की संभावना Nothing Phone 1 के Android 13 क्लोज्ड बीटा का खुलासा ट्विटर पर कार्ल पेई ने किया है. उन्होंने 30 नवम्बर को किए गए ट्वीट में कहा कि Android 13 पर आधारित Nothing OS को आज से क्लोज्ड बीटा में टेस्ट किया जाएगा. Nothing Phone 1 का बीटा प्रोग्राम कौनसे रीजन में उपलब्ध होगा इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. Edited by अनीता

Nothing Phone 1 के लिए कार्ल पेई (Carl Pei) ने Android 13 क्लोज्ड बीटा की घोषणा की है. साथ ही, इस हैंडसेट को बाद में ओपन बीटा प्रोग्राम मिलने की भी जानकारी दी गई है. Android 13 OS पर आधारित Nothing OS से डिवाइस में कुछ बड़े सुधार होने की उम्मीद है. क्योंकि Nothing OS स्किन अपने आप में स्टॉक एंड्रॉइड के करीब है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)

Nothing Phone 1 के Android 13 क्लोज्ड बीटा का खुलासा ट्विटर पर कार्ल पेई ने किया है. उन्होंने 30 नवम्बर को किए गए ट्वीट में कहा कि Android 13 पर आधारित Nothing OS को आज से क्लोज्ड बीटा में टेस्ट किया जाएगा. हालांकि, क्लोज्ड बीटा के लिए अभी तक रेजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं दी गई है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)

Nothing Phone 1 का बीटा प्रोग्राम कौनसे रीजन में उपलब्ध होगा इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. यह जानकारी जल्द ही मिलने की उम्मीद है. कार्ल पेई ने यह भी बताया है कि इसका ओपन बीटा प्रोग्राम भी दो हफ्ते में जारी किया जाएगा. अगले साल के अंत में Android 13 के स्टेबल रिलीज़ की पुष्टि अभी नहीं की गई है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)

Nothing Phone 1 को इसी साल जुलाई में ब्रांड के पहले स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया गया था. इसमें Full-HD+ रिज़ॉल्यूशन के साथ 6.55 इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन वाला OLED पैनल है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)

यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट द्वारा संचालित है जिसमें 12GB तक RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज है. इसमें 50MP प्राइमरी लेंस और 50MP अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ डुअल कैमरा सिस्टम है. डिवाइस की फ्रंट साइड में 16MP का सेल्फी स्नैपर है.

Nothing Phone 1 में 4,500mAh की बैटरी सेटअप आता है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह फोन वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्वालकॉम के साथ आता है जिसमें 15W वायरलेस और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग शामिल है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)