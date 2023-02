News18 हिंदी | Last Updated:February 03, 2023, 15:03 IST Oppo Reno 8T 5G: आ गया खूबसूरत डिजाइन और 108MP कैमरे वाला फोन, बस इतनी है कीमत Oppo ने भारत में अपनी Reno 8-series का विस्तार करते हुए नए Oppo Reno 8T 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में 108MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है. साथ ही इसमें ओप्पो ग्लो डिजाइन भी दिया गया है. आइए जानते हैं इस फोन के बाकी स्पेसिफिकेशन्स. Written by Saket Singh









Oppo Reno 8T 5G की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इसे मिडनाइट ब्लैक और सनराइज गोल्ड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. ग्राहक इसे 10 फरवरी से फ्लिपकार्ट, ओप्पो इंडिया स्टोर और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद पाएंगे. फोन के लिए प्री-बुकिंग 3 फरवरी से की जा सकेगी.

रिटेल आउटलेट्स पर ऑफर्स की बात करें तो इस फोन पर 10 प्रतिशत कैशबैक और ICICI Bank, SBI Cards, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, One Card, AU Small Finance Bank और IndusInd Bank पर 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हैं.

वहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को Kotak Bank, HDFC, Yes Bank और SBI बैंक पर 10 प्रतिशत तक इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही 3,000 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी ग्राहकों को मिलेगा. इसी तरह ग्राहकों को Enco Air3 पर 500 रुपये की छूट भी मिलेगी. हालांकि, ये ऑफर केवल 16 फरवरी तक ही लागू होगा.

Oppo Reno 8T में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1080x2412 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 8GB रैम के साथ ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर मौजूद है. इस 5G फोन में वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट दिया गया है.

ये डुअल सिम स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13 पर चलता है. इसके रियर में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी कैमरा 108MP का है. साथ ही यहां 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP माइक्रोस्कोप कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 32MP कैमरा मौजूद है.

Oppo Reno 8T 5G की बैटरी 4,800mAh की है और यहां 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है.