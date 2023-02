News18 हिंदी | Last Updated:February 20, 2023, 12:51 IST चाहते हैं कभी हैक न हो आपका अकाउंट! तो अभी कर लीजिए सिक्योरिटी टाइट, बेहद आसान है तरीका Google अपने यूजर्स को टू-स्टेप वेरिफिकेशन या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफर करता है. ये एक टूल है, जिससे अकाउंट को सिक्योर किया जाता है. इसे प्रोटेक्शन के एक एडिशनल लेयर के तौर पर देखा जा सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर नहीं किया है तो इसका तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं. Written by Saket Singh









इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल अकाउंट ओपन करना होगा. फिर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करना होगा. इसके बाद यूजर्स को मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करना होगा.

इसके बाद ओपन हुए पेज में से नेविगेशन पैनल पर जाएं और सिक्योरिटी को सेलेक्ट करें. इसके बाद Signing in to Google से 2-Step Verification पर टैप करें.

इसके बाद यूजर्स को Get Started पर क्लिक करना होगा और स्क्रीन पर बताए जा रहे इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करना होगा. अगर आपके पास वर्क या स्कूल अकाउंट है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

एक बार जैसे ही आप टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट कर लेंगे. इसके बाद आपसे सेकेंड स्टेप को कम्पलीट करने के लिए कहा जाएगा. ताकी वेरिफाई किया जा सके कि आप ही अपने अकाउंट में लॉग इन कर रहे हैं. ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कई ऑप्शन मिलते हैं.

आपको बता दें कि ये स्टेप हर अपने गूगल अकाउंट के लिए हर बार रिपीट नहीं करना होता. अगर आप चाहें तो Don’t ask again on this device पर टैप कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा केवल आप ट्रस्टेड डिवाइस पर ही करें.