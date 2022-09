News18 हिंदी | Last Updated:September 26, 2022, 10:03 IST काफी कम कीमत में अपने घर को बनाएं Smart Home, अमेज़न सेल में सस्ते मिल रहे हैं ये गैजेट्स अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसी बीच आपको बता दें कि सेल में कुछ ऐसे गैजेट्स भी मिल रहे हैं जिनसे आप अपने घर को Smart Home बना सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट होम गैजेट्स के बारे में जिनकी कीमत 1,999 रुपये है. Written by Afreen Afaq











फेस्टिव डेज़ के मौके पर अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है. सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसी बीच आपको बता दें कि सेल में कुछ ऐसे गैजेट्स भी मिल रहे हैं जिनसे आप अपने घर को Smart Home बना सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट होम गैजेट्स के बारे में जिनकी कीमत 1,500 रुपये से भी कम है.

Hoteon Automatic Water Dispenser: इसपर ग्राहकों को 46% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत 1,079 रुपये हो जाती है. अगर आप पानी की भारी भारी बोतल को उठाने और निकालने में परेशान होते हैं तो ये वाटर डिस्पेंसिंग पंप काम आता है. इसमें 1200mAh की बैटरी मिलती है.

Zebronics Zeb Smart Cam: सेल में इसे 44% के डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1,399 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा में एडवांस मोशन डिटेक्शन है, और ये अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है.

Gadgets Appliances wireless Bluetooth speaker: इसपर सेल में 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 939 रुपये में खरीदा जा सकता है. ये प्लांट पॉट ब्लूटथ स्पीकर और लैंप दोनों की तरह काम करता है. इसमें 7 लाइट सपोर्ट मिलती है. ये स्प्लैश प्रूफ है.

Oakremote WiFi All in One Smart Universal Remote: सेल में ग्राहक इसे 1,099 रुपये में खरीद सकते हैं, और ये 56% डिस्कउंट के बाद की कीमत है. इसे TV, AC, स्पीकर और होम थिएटर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

TP-Link AC750 Wifi Range Extender: सेल में इस वाईफाई एक्सटेंडर पर 71% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस डिवाइस से वाईफाई सिग्नल को बूस्ट किया जा सकता है. इसमें एथर्नल पोर्ट भी है जो वायरलेस एडैप्टर को वायर्ड डिवाइस से कनेक्ट करता है.

Echo Flex– Plug-in: सेल में इसे आधे दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसपर 50% डिस्काउंट के बाद ग्राहक इसे 1,499 रुपये में खरीद सकते हैं. इस प्लग-इन डिवाइस से यूज़र कंपैटिबल स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें एलेक्सा सपोर्ट भी है.