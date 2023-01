News18 हिंदी | Last Updated:January 27, 2023, 17:13 IST इस Facebook ग्रुप में महिलाएं बताती हैं 'डर्टी सीक्रेट', पुरुषों को करती हैं रिव्यू दुनियाभर में ऑनलाइन डेटिंग काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है. डेटिंग ऐप्स की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है. इसमें कई तरह के खतरे भी होते हैं. लेकिन, फिर भी लोग अपना मनपसंद साथी चुनने के लिए इसमें अपना हाथ जरूर आजमाते हैं. फिलहाल हम यहां आपको डेटिंग से जुड़े एक फेसबुक ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं. Written by Saket Singh









Follow us on

1 / 7

दरअसल, UK और US में काफी लोग ऑनलाइन डेटिंग में एक्टिव रहते हैं. ऐसे में महिलाओं ने यहां फेसबुक पर Are We Dating The Same Guy नाम का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया है. इस सीक्रेट फेसबुक ग्रुप में महिलाएं पुरुषों को लेकर रिव्यू शेयर करती हैं. Dazed की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पहले ग्रुप की शुरुआत न्यू यॉर्क में पिछले साल मार्च में हुई थी. इसके दो महीने बाद लंदन में ऐसा ही ग्रुप शुरू हुआ.

2 / 7

हाल के दिनों में लंदन ग्रुप की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसमें अब 16 हजार से ज्यादा मेंबर्स हैं. साथ ही पिछले कुछ महीनों में UK के मैनचेस्टर, नॉटिंघम और एडिनबर्ग जैसे हिस्सों में हायपरलोकल ग्रुप भी उभरे हैं.

3 / 7

इस ग्रुप में सभी तरह की महिलाएं हैं. इन ग्रुप्स में महिलाओं को बिना अपनी पहचान उजागर किए पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. महिलाएं इमें अक्सर 🚩: info in comments या any ☕? के साथ कमेंट पोस्ट करती हैं. फिर ग्रुप में से कोई भी महिला अगर उस पुरुष से पहले मिली हो तो वह अपनी ओर से नोट वहां छोड़ती है.

4 / 7

इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं. नियमों के मुताबिक यहां किसी दिखावे के बारे में टिप्पणी की अनुमति नहीं है. साथ ही अभद्र भाषा का उपयोग करना धमकाना या संवेदनशील जानकारी साझा करना या ग्रुप के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को फैलाना भी मना है.

5 / 7

ग्रुप में जुड़ी बहुत सारी महिलाओं के लिए बस ये एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, तो वहीं बहुत सारी महिलाओं के लिए ये ग्रुप काफी काम का है. ग्रुप में जुड़ी काफी सारी महिलाओं के लिए ये गॉसिप से बढ़कर है. यहां महिलाएं किसी पुरुष से मिले धोखे के बारे में बताती हैं.

6 / 7

साथ ही अगर पुरुष ने गलत तरह के वीडियो बनाने के लिए कहा हो तो इस बारे में दूसरी महिलाओं को बताती हैं. साथ ही कुछ ऐसे पुरुषों के बारे में बताती हैं जिन्होंने खुद को यौन संक्रमण होने के बाद भी कंडोम ना पहनने के बहाने बनाए. एक महिला ने ये भी बताए कि उनके प्रेग्नेंट होने के बाद कैसे एक पुरुष ने कहा कि उसने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया.

7 / 7

बहरहाल, ऐसे ग्रुप्स को लेकर ग्रुप की कुछ महिलाओं का कहना है कि इस तरह किसी की भी तस्वीर को शेयर करना या उनके बारे में कहना गलत है. वहीं, कुछ का मानना है कि ऐसे ग्रुप में किसी गलत व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आने से कुछ और महिलाएं उसका शिकार होने से बच सकती हैं.