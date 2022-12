News18 हिंदी | Last Updated:December 20, 2022, 10:31 IST आपको शर्मिंदा होने से बचाएगा WhatsApp का नया फीचर, यूज़र्स को काफी समय से था इंतज़ार WhatsApp पर कई बार गलती से delete for me का बटन प्रेस हो जाता है, जिसके बाद मैसेज को लेकर कोई एक्शन नहीं किया जा सकता था, और ये अपनी चैट से गायब हो जाता है और रिसीवर के चैट में मौजूद रहता है. लेकिन अब वॉट्सऐप ने इसका हल पेश कर दिया है. जानें क्या है ये फीचर, जिसका यूज़र को काफी दिनों से इंतज़ार था... Written by Afreen Afaq









वॉट्सऐप पर आए फीचर कई बार हमारे बहुत काम आते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ फीचर के चलते हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है. ऐसा ही एक फीचर का नाम है ‘delete for me’. इसपर कई बार गलती से प्रेस कर देने पर सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, और वह मैसेज रेसिपिएंट के लिए मौजूद रहता है. लेकिन अब वॉट्सऐप इसका हल पेश कर रहा है.

WABetaInfo द्वारा कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि वॉट्सऐप बीटा एंड्रॉयड 2.22.18.73 अपडेट में कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ‘delete for me’ को Undo करने का बटन पेश कर रही है, और अब इसे रोलआउट कर दिया गया है.

ये फीचर तब बहुत काम का साबित होगा, जब किसी मैसेज को कोई यूज़र delete for everyone करने के बजाए गलती से delete for me देगा. ऐसे में यूज़र को कुछ सेकेंड का समय मिलेगा, जिसमें वह मैसेज को Undo, यानी कि वापस ला सकता है.

WB के ब्लॉग में बताया गया है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि भले ही ये स्क्रीनशॉट एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप से लिया गया हो, लेकिन ये फीचर वॉट्सऐप डेस्कटॉप और आईओएस के लिए भी उपलब्ध है. आईओएस, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप के लिए WhatsApp पर ‘delete for me’ को undo करने की क्षमता सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. फीचर का इस्तेमाल करने के लिए स्टोर पर उपलब्ध सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा.