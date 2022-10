News18 हिंदी | Last Updated:October 10, 2022, 13:49 IST WhatsApp पर आप किसी को नहीं दिखेंगे Online, बस Setting में करना होगा छोटा सा बदलाव WhatsApp ने एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे कि यूज़र्स अपने ऑनलाइन स्टेटस को छुपा सकेंगे. ये ऐप में एक बड़ा अपडेट है, जिससे कि यूज़र्स ऑनलाइन होने पर भी दूसरों को नहीं दिखाई देंगे. इसके लिए यूज़र्स को सेटिंग में एक बदलाव करना होगा. Written by Afreen Afaq











Follow us on

1 / 5

WhatsApp ने अपने यूज़र्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर पेश किया है. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे कि यूज़र्स अपने ऑनलाइन स्टेटस को छुपा सकेंगे. ये ऐप में एक बड़ा अपडेट है, जिससे कि यूज़र्स ऑनलाइन होने पर भी दूसरों को नहीं दिखाई देंगे. जानकारी के लिए बता दें कि ये प्राइवेसी फीचर Signal ऐप में पहले से ही मौजूद है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऑनलाइन होने पर किसी को मालूम न चले तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए आपको एक सेटिंग में बदलाव करना होगा.

2 / 5

ये बिलकुल वैसे ही काम करेगा जैसे Last Seen काम करता है. इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड करते हैं तो आप भी किसी दूसरे को भी ऑनलाइन होते हुए भी नहीं देख पाएंगे. जी हां लास्ट सीन के साथ भी ऐसा ही होता है.

3 / 5

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ऐप को अपडेट करना होगा. लेकिन इस लेटेस्ट प्राइवेसी अपडेट से यूज़र को ये जानने में मुश्किल होगी कि किसने आपको ब्लॉक किया हुआ है.

4 / 5

कैसे एक्टिवेट करें ये फीचर? Step 1- इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ऐप पक जाएं, और तीन डॉट आइकन पर टैप कर दें. Step 2- अब Setting पर जाकर, Account पर टैप करें, और Privacy ऑप्शन पर जाएं.

5 / 5

Step 3-यहां आपको ‘Last Seen और Online’ फीचर मिलेगा. इसमें से आप Nobody सेलेक्ट कर सकते हैं, और Same as Last Seen कर सकते हैं. जब आप ‘Nobody’ सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑनलाइन स्टेटस कोई नहीं देख पाएगा और ये सबसे छुप जाएगा. यहां आप ‘My Contacts’ सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑनलाइन स्टेटस सिर्फ आपके कॉन्टैक्स ही देख सकेंगे.