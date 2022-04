News18 हिंदी | April 05, 2022, 15:51 IST WhatsApp पर जल्द आएगा नया अपडेट! बिना सेव किए गए नंबर से चैटिंग करना होगा आसान, जानें कैसे वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगी, जिनके फोन नंबर आपने अपने स्मार्टफोन में सेव नहीं किए हैं. अब जब आपको चैट में सेव नहीं किया गया फोन नंबर मिलेगा तो आप उस व्यक्ति को एक मैसेज कर सकते हैं. Written by Afreen Afaq













वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगी, जिनके फोन नंबर आपने अपने स्मार्टफोन में सेव नहीं किए हैं. अब जब आपको चैट में सेव नहीं किया गया फोन नंबर मिलेगा तो आप उस व्यक्ति को एक मैसेज कर सकते हैं. कनेक्ट करने के लिए वॉट्सऐप एक और ऑप्शन भी देगा और वह कॉलिंग फीचर होगा. अगर आप उस व्यक्ति को कॉल करना चुनते हैं, तो ये आपको डायलर ऐप पर रीडायरेक्ट कर देगा.

बेशक, फोन नंबर को आपकी एड्रेस बुक में सेव करने का ऑप्शन भी होगा. लेकिन, इसमें कॉल और डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन नया है. अगर वह फोन नंबर वॉट्सऐप पर नहीं है, तो मैसेजिंग ऐप आपको अपने डिवाइस पर कॉल करने या नंबर जोड़ने का ऑप्शन देगा.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने आपको चैट में +91 फोन नंबर भेजा है, तो अगर ये नंबर वॉट्सऐप पर है तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे पहला Chat with +91, Dial +91 और तीसरा Add to contacts का ऑप्शन मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ अगर ये नंबर वॉट्सऐप पर नहीं है तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा,- Dial +91 और Add to Contacts मिलेगा.

मौजूदा समय में, लोगों को बिना सेव किए गए फोन नंबर पर मैसेज करने के लिए http:/wa.me/phone पर जाना पड़ता है. कई बार आप वॉट्सऐप पर किसी अनजान व्यक्ति या सर्विस से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर सेव नहीं करना चाहते हैं. उस समय में ऊपर दिए गए लिंक का इस्तेमाल किया जाता है.

नया फीचर वॉट्सऐप के 2.22.8.11 वर्जन में देखा गया है. अगर आप बीटा टेस्टर हैं तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे.

फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये फीचर यूज़र्स के लिए स्टेबल वर्जन में कब उपलब्ध कराया जाएगा. WaBetaInfo का कहना है कि संभावना है कि कंपनी भविष्य में इस फीचर को नहीं भी ला सकती है क्योंकि ये अभी भी टेस्टिंग फेज़ में ही है.