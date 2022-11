News18 हिंदी | Last Updated:November 26, 2022, 16:56 IST PHOTOS: WhatsApp पर 'ऑनलाइन स्टेटस' छिपाना हुआ मुमकिन, इस नये फीचर में मिलेगी ये सुविधा यूजर्स को एक और सुविधा देते हुए Whatsapp ने 'Online Presence' फीचर को लॉन्च किया है. इसकी मदद से आप अपने ऑनलाइन स्टेटस को अन्यू यूजर्स से छिपा सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि ऑनलाइन रहने के बावजूद दूसरे यूजर्स को यह पता नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हैं या नहीं. इससे पहले कंपनी ने ग्रुप में कॉन्टेक्ट लिमिट बढ़ाने, वीडियो कॉलिंग में ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए फीचर्स लॉन्च किए थे. Written by Chandrashekhar Gupta











व्हाट्सएप के इस नए फीचर से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो यह नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन रहने के दौरान कोई अन्य यूजर उन्हें मैसेज करके परेशान करे.

दरअसल ऑनलाइन दिखने के कारण कई बार आपको न चाहकर भी अन्य यूजर्स को मैसेज का रिप्लाई देना पड़ता है. लेकिन इस फीचर्स की मदद से आप यह तय कर सकते हैं कि आपका ऑनलाइन स्टेटस कौन देख सकता है.

इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ स्टेपस को फॉलो करना होगा. सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें और इसके बादMore Option पर क्लिक करें.

More Option में जाकर प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Last seen and Online option को टैप करना होगा.

इसके बाद आपको Contact Except का विकल्प मिलेगा जिसे आप स्टेटस प्राइवेसी वाली सेटिंग के जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद done को टैप करना होगा.