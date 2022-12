News18 हिंदी | Last Updated:December 21, 2022, 09:49 IST WhatsApp पर अब चैटिंग होगी और भी मज़ेदार, यूज़र्स के लिए आए 2 Cute Sticker पैक वॉट्सऐप यूज़र्स के लिए दो नए स्टिकर पैक ‘A day of a Human’ और ‘Bigg Boss 16’ पेश किए गए है. इन स्टिकर का इस्तेमाल यूज़र्स चैटिंग के लिए कर सकते हैं. देखें इनका लुक कैसा है... Written by Afreen Afaq









Follow us on

1 / 5

WhatsApp ने चैटिंग को और मज़ेदार बनाने के लिए दो नए स्टिकर पैक पेश किए है. नए स्टिकर वॉट्सऐप के iOS, एंड्रॉयड और डेस्कटॉप के स्टिकर स्टोर में ऐड हो गए हैं. इन स्टिकर का नाम ‘A day of a Human’ और ‘Bigg Boss 16’ है. बता दें कि बिग बॉस 16 स्टिकर को कलर्स टीवी द्वारा डिज़ाइन किया गया है.

2 / 5

A day of a Human सभी एंड्रॉयड, iOS और वेब यूजर्स के लिए पेश किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिजनल पैक होने के कारण बिग बॉस 16 को सिर्फ भारत तक ही सीमित रखा जाएगा. अगर आपको इन दोनों पैक से कोई स्टिकर नहीं मिला है तो आप अपने वॉट्सऐप अकाउंट के लिए डीप लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3 / 5

ये स्टिकर पैक इस हफ्ते कुछ यूज़र्स के लिए जारी किए गए थे और अगर आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन्हें डीप लिंक का इस्तेमाल करके या स्टिकर स्टोर खोलकर प्राप्त कर सकते हैं. (PHoto: WABetaInfo)

4 / 5

इससे पहले WABetaInfo द्वारा कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि वॉट्सऐप बीटा एंड्रॉयड 2.22.18.73 अपडेट में कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ‘delete for me’ को Undo करने का बटन पेश कर रही है, और अब इसे रोलआउट कर दिया गया है.

5 / 5

ये फीचर तब बहुत काम का साबित होगा, जब किसी मैसेज को कोई यूज़र delete for everyone करने के बजाए गलती से delete for me देगा. ऐसे में यूज़र को कुछ सेकेंड का समय मिलेगा, जिसमें वह मैसेज को Undo, यानी कि वापस ला सकता है.