News18 हिंदी | August 23, 2022, 08:37 IST WhatsApp पर बदल जाएगा Status देखने का तरीका, इन यूज़र्स के लिए जारी हुआ नया फीचर वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे चैट के अंदर ही स्टेटस देखा जा सकेगा. मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp ने स्टेटस को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है. अब Whatsapp चैट के जरिए भी स्टेटस को देखा जा सकता हैं. ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह काम करेगा.कुछ लोगों के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है. यही वजह है कि ये अपडेट सभी को नजर नहीं आएगा. Written by Afreen Afaq











वॉट्सऐप पर लगातार नए-नए अपडेट आ रहे हैं, जिससे कि कुछ फीचर्स डेवलपमेंट स्टेज में है, और कुछ रोलआउट कर दिए गए हैं. हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे चैट के अंदर ही स्टेटस देखा जा सकेगा. मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp ने स्टेटस को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है. अब Whatsapp चैट के जरिए भी स्टेटस को देखा जा सकता हैं. ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह काम करेगा.

WABetaInfo के ट्विटर हैंडल के मुताबिक बीटा वर्जन 22.18.0.70 के जरिए वॉट्सऐप चैट पर ही डायरेक्टली स्टेटस को देख सकेंगे. कुछ लोगों के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है. यही वजह है कि ये अपडेट सभी को नजर नहीं आएगा. हालांकि, Whatsapp ने अपने स्टेटस पर इस नए फीचर के बारे में जरूर बताया है.

इस फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स फोटो और वीडियोज को अपने स्टेटस पर डाल सकते हैं और ये फोटो और वीडियो 24 घंटे बाद अपने आप हट जाएगा. इसके अलावा वॉट्सऐप iOS बीटा के लिए Undo फीचर पर काम कर रहा है, जिससे गलती से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर किया जा सकेगा

कुछ दिन पहले इस फीचर का ऐलान एंड्रॉयड बीटा के लिए किया गया था. मालूम हुआ है कि वॉट्सऐप बीटा Android 2.22.13.5 अपडेट में ये फीचर आया है, जिससे कि गलती से डिलीट हो गए मैसेग को रिकवर किया जा सकेगा.

WABetaInfo द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए यूज़र्स को सिर्फ कुछ ही सेकेंड मिलेंगे. साथ ही ये सिर्फ वन-इन-वन चैट में ‘delete for me’ के लिए काम करेगा. ये delete for everyone के लिए नहीं है.