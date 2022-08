News18 हिंदी | August 21, 2022, 07:05 IST WhatsApp पर जल्द आएंगे ये 5 ज़बरदसत फीचर्स! बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज़ वॉट्सऐप यूज़र्स को ऐप के अपडेट का काफी इंतज़ार रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि नए अपडेट के साथ यूज़र्स को नए फीचर्स भी मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वॉट्सऐप पर जल्द कौन से फीचर्स आने वाले हैं... Written by Afreen Afaq











WhatsApp से हम सभी की लाइफ काफी आसान हो गई है. किसी को फोटो भेजना हो, लोकेशन बताना हो, वीडियो सेंड करना हो या फिर कॉन्टैक्ट शेयर करना हो, सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं. ऐसे में यूज़र्स को भी इसके अपडेट का काफी इंतज़ार रहता है. नए अपडेट के साथ यूज़र्स को नए फीचर्स भी मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वॉट्सऐप पर जल्द कौन से फीचर्स आने वाले हैं...

Approve new participants: WABetaInfo से पता चला है कि वॉट्सऐप नए फीचर ‘Approve new participants’ पर काम कर रहा है. बताया गया है कि वॉट्सऐप बीटा एंड्रॉयड 2.22.18.9 के लिए वॉट्सऐप एक ग्रुप सेटिंग पर काम कर रहा है, जिसमें ग्रुप एडमिन नए पार्टिसिपेंट्स के लिए अप्रूवल देंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऐडमिन ये तय कर सकेंगे कि ग्रुप में कौन ऐड हो और कौन नहीं. फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज पर है.

Status Update: वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स लोगों का स्टेटस आसानी से देख सकेंगे. रिपोर्ट मिली है कि वॉट्सऐप के इस फीचर से यूज़र्स चैट लिस्ट में ही स्टेटस देख पाएंगे. WABetaInfo ने इस बात की जानकारी दी है, और बताया है कि इस फीचर को फिलहाल एंड्रॉयड बीटा टेस्टर के लिए पेश किया गया है.

Phone Number Hiding: वॉट्सऐप फोन नंबर शेयरिंग ऑप्शन फीचर पर काम कर रहा है. ये फीचर यूजर्स को सब-ग्रुप्स में अपना फोन नंबर हाइड करने की अनुमति देगा. अगर कोई आपको किसी और के साथ ग्रुप में जोड़ रहा है, तो हो सकता है कि उस ग्रुप में ऐसे लोग भी शामिल हों, जिन्हें आप नहीं जानते हैं. ऐसे में नंबर छुपाया जा सकेगा.

Admin Delete for Everyone: WABetInfo की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp अपने यूज़र इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कई फीचर्स पर काम कर रहा है. ऐप अब एक ऐसा फीचर लॉन्च कर रही है, जिसमें ग्रुप एडमिन मैसेज को ‘डिलिटी फॉर ऑल’ (Delete for Everyone) बटन मिलेगा. मतलब ये कि ग्रुप में भेजे गए किसी भी मैसेज को एडमिन डिलीट कर सकता है और फिर वो मैसेज किसी को भी नहीं दिखेगा.

Online Presence: वॉट्सऐप इस महीने एक ऐसी फीचर लाने वाला है जिसमें यूज़र्स को ये तय करने का अधिकार होगा कि कौन उन्हें ऑनलाइन होने यानी कि अब यूज़र अलग-अलग लोगों के लिए सेट कर सकेंगे कि उन्हें कौन Online कौन-कौन देख पाए.