November 25, 2022, 07:30 IST इंस्टाग्राम पर 'User Not Found' का मिल रहा है मैसेज, तो ब्लॉक हो सकता है आपका अकाउंट











कई बार आप इंस्टाग्राम पर किसी यूजर की प्रोफाइल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो आपको एक एरर मैसेज मिलता है. इस मैसेज में लिखा होता है कि 'user not found'.इससे आपको काफी निराशा होती है. हालांकि, इससे भी बदतर है कि आपको यह पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है आखिर यह मैसेज यूजर्स को क्यों मिलता है. अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं और आपको भी यह मैसेज प्राप्त हुआ है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह मैसेज आपको क्यों मिलता है.

बता दें कि इंस्टाग्राम के मोबाइल ऐप में यूजर नॉट फाउंड एक एरर है जिसका अर्थ है कि जिस की प्रोफाइल पर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, वह आपके या अन्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है. वहीं इंस्टाग्राम डेस्कटॉप वर्जन में Sorry, this page isn't available मैसेज के साथ दिखाई देता है. इसके कई कारण हो सकते हैं.

अगर आप पहली बार किसी अकाउंट तक पहुंचने के लिए या मैन्युअल किसी यूजर का नाम टाइप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने यूजर का नाम गलत टाइप कर दिया हो. ऐसे में आप यूजर का नाम ठीक कर सकते हैं.

अधिकांश सोशल मीडिया सर्विस के विपरीत इंस्टाग्राम आपको किसी भी समय अपना यूजर्स नेम बदलने की अनुमति देती है और आप इसे मोबाइल ऐप या वेबसाइट से बदल सकते हैं. यूजर्स नेम आपके Instagram प्रोफाइल के लिए URL का आधार बनाता है, इसलिए यदि इसे बदला जाता है, तो इंस्टाग्राम पर आपका प्लेस बदल जाता है.

इंस्टाग्राम आपको अपने अकाउंट को अस्थायी रूप से डिसेबल करने की भी परमिशन देता है, ताकि आप थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रह सकें. इसके जरिए आप बाद में अकाउंट डिलीट किए बिना वापस प्लेटफॉर्म पर लौट सकते हैं. इस बीच अगर कोई आपको सर्च करता है, तो उसे user not found मैसेज मिलेगा.

अगर कोई यूजर ने इंस्टाग्राम के सर्विस नियमों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी उसके अकाउंट को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर सकती है. ज्यादातर प्रतिबंध सीमित समय के लिए होते हैं, जैसे कि 48 घंटे, लेकिन वे स्थायी भी हो सकते हैं. यह उल्लंघन की प्रकृति या उल्लंघन के कारण पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर किसी का अकाउंट बैन हो गया है और कोई यूजर उसे सर्च करता है, तो उसे यह मैसेज दिखाई दे सकता है.

इसके अलावा यह एरर आने का एक अन्य सामान्य कारण Instagram यूजर द्वारा ब्लॉक करना हो सकता है, जिसको आप सर्च कर रहे हैं और अगर उस यूजर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप उस अकाउंट को नहीं देख पाएंगे.

अगर कोई यूजर अपने अकाउंट को स्थायी रूप से हटाना चाहता है तो वह अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है. अकाउंट डिलीट होने के बाद इंस्टाग्राम से हटा दिया जाता है और अकाउंट का यूजर नेम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है. इस बीच आप किसी यूजर को सर्च करते हैं, तो भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है.