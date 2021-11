News18 हिंदी | November 22, 2021, 22:43 IST India vs New Zealand: कानपुर पहुंचे कीवी खिलाड़ियों को भाया भगवा रंग - See Photos कानपुर.कानपुर के ग्रीनपार्क में 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा. कानपुर में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के मद्देजनर भारत और न्यूजीलैंड की टीम के सभी खिलाड़ी प्लेन से चेकरी एयरपोर्ट पहुंचे. इसके बाद पुलिस सुरक्षा घेरे में दो बसों से टीमें सिविल लाइंस स्थित होटल लैंडमार्क पहुंचीं. इस बीच पुलिस ने मैच के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं. स्टेडियम से लेकर होटल तक पुलिस हर तरफ चौकन्नी है. (प्रस्तुति : सौरभ मिश्रा)













चकेरी एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड की टीम जब सोमवार को पहुंची, तो यहां से खिलाड़ियों को बस के जरिए होटल लैंडमार्क टावर ले जाया गया. होटल में इन खिलाड़ियों का स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक किया गया. कीवी खिलाड़ी स्वागत के हर पल को अपने कैमरे में कैद रकरते नजर आए.

यहां दोनों टीमों के स्वागत के खास इंतजाम किए गए थे. अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर होटल के एंट्री पॉइंट पर घंटियां लगाई गई थीं. वहीं, राम-राम, जय राजा राम, राम-राम जय सीता राम भजन बजता रहा. कीवी टीम के खिलाड़ी बस से उतरते ही स्वागत के हर पल को कैद करते नजर आए.

सके साथ ही खिलाड़ियों के लिए भगवा पट्टिकाएं रखी गईं. कोविड नियमों के चलते खिलाड़ियों को खुद ही भगवा पट्टिकाएं लेने के लिए होटल मैनेजमेंट ने निवेदन किया. हालांकि भारतीय टीम के खिलाड़ी भगवा पट्टिका को बिना लिए ही होटल के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन कीवी टीम के खिलाड़ियों को भगवा पट्टिकाएं भा गईं.

खिलाड़ियों ने रुचि दिखाते हुए पट्टिकाएं उठाईं. इस दौरान दो से तीन खिलाड़ियों ने भगवा पट्टिका को गले में डालकर साथी खिलाड़ियों से खुशी जाहिर की. लैंडमार्क होटल के मैनेजर विकास मल्होत्रा ने बताया कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वागत का नया तरीका अपनाया गया है.