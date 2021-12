News18 हिंदी | December 17, 2021, 16:07 IST UP Chunav 2022: जानिए, कैसे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम को साध रहे पीएम मोदी PM Modi on UP Chunav Mission: यूपी चुनाव (UP Chunav) के मद्देनजर पीएम मोदी (PM Modi) पूर्वांचल (Purvanchal) से लेकर पश्चिम को साधने में जुट चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) में होंगे. शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चुनावों देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर बड़ी सौगात देंगे.













यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी पूर्वांचल से लेकर पश्चिम को साधने में जुट चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होंगे. शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चुनावों देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर बड़ी सौगात देंगे. प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए शाहजहांपुर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही है, मगर गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से पहले सियासत भी तेज हो गई है.

शाहजहांपुर रेलवे मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंच तैयार है और कायर्क्रम स्थल पर सुरक्षाबलों की तैनाती हो गई है. बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी है. इसीलिए मंच से लेकर मैदान तक हर जगह नजर है।मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा. 594 किलोमीटर लंबा छह लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 36 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. 18 दिसंबर को एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनता को संबोधित करेंगे.

Ganga Expressway उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी एरिया को जोड़ने वाला राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जाएगा. प्रधानमंत्री एक लाख लोगों की रैली को संबोधित करेंगे. इस रैली में पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के लोगों के आने का कार्यक्रम है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में मददगार होगी। एक्सप्रेस-वे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

यूपी पुलिस के एडीटी अविनाश चंद्र ने कहा कि रैली स्थल तक पहुचने और फिर वापस जाने में किसी तरह की दिक्क्क्त ना हो, इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर सपा ने सवाल उठाए हैं। सपा नेता तनवीर खां ने कहा कि कहा कि यूपी में चुनाव है, इसीलिए ये उद्घाटन और शिलान्यास किये जा रहे हैं. यह चुनावी स्टंट है.