News18 हिंदी | March 04, 2022, 21:34 IST PM Modi in Varanasi: 'रोड शो से लेकर बनारसी पान खाने तक', काशी में दिखा पीएम मोदी का खास अंदाज













वाराणसी. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के अंतिम और सातवें चरण के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिन के लिए कैंप कर रहे हैं. इस दौरान वह पूजा करने व डमरू बजाने के साथ चाय पीने और पान खाने की वजह से चर्चा में हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोड शो किया. यह रोड शो मालदहिया चौक से शुरू होकर कबीरचौरा, लोहटिया, मैदागिन, नीचीबाग चौक, बाबा विश्वनाथ धाम, सोनारपुरा और अस्‍सी घाट होते हुए बीएचयू गेट पर पर खत्‍म हुआ. पीएम का रोड शो करीब 3.1 किलोमीटर लंबा था. रोड शो के दौरान वह अचानक एक लड़की से मिले और उसे आशीर्वाद दिया. पीएम की यह तस्‍वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

पीएम मोदी ने अपने रोड शो के दौरान बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ वहां मौजूद पुजारियों से भी बातचीत की. इसके बाद मंदिर के बाहर डमरू भी बजाया.

पीएम मोदी ने काशी में चाय पर चर्चा भी की. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत करने और उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों का तांता लगा रहा.

चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता नजर आए.

पीएम मोदी ने आम लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां जिस दुकान पर लीं, वह काशी के अस्सी घाट इलाके की मशहूर दुकान है. इस दुकान को 'पप्पू की अड़ी' के नाम से जाना जाता है.

यही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान विश्व विख्यात बनारसी पान का आनंद भी लिया. इस दौरान उन्‍होंने दुकानदार का हाल भी जाना.

यूपी में अब तक छह चरण का मतदान हो चुका है. इस दौरान 403 में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है.

यूपी में सातवें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा. सातवें चरण में प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें काशी भी शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को भी वाराणसी में रहेंगे. इस दौरान वह खजूरी में एक रैली करेंगे, जिसमें वाराणसी के सभी विधानसभा क्षेत्रों की ग्रामीण जनता शामिल होगी.