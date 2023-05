8 incredible tourist places to visit in bageshwar uttarakhand

PHOTOS: 'जन्नत' से कम नहीं है बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर, छुट्टियों में इन 8 जगहों पर बिताएं खूबसूरत पल

Best Places to Visit in Bageshwar:उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी जिला बागेश्वर पवित्र सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है. इस नगर का संबंध भगवान शिव से है. पुराणों के अनुसार, यह नगर महादेव के कहने पर उनके गण चंडीस द्वारा बसाया गया था. यह पूर्व और पश्चिम में भीलेश्वर और निलेश्वर पहाड़ों से, तो उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्नि कुंड से घिरा हुआ है. बाबा बागनाथ की नगरी का महान धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है. जबकि इस शहर में छुट्टियां बिताने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट हैं. (रिपोर्ट- सुष्मिता थापा)