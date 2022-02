News18 हिंदी | February 18, 2022, 11:14 IST देवभूमि की राजनीति: EC में हरीश रावत की शिकायत, CM धामी दिल्ली में, जानिए चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें Uttarakhand Election : उत्तराखंड में मतदान (Voting in Uttarakhand) हो चुका है और 10 मार्च को मतगणना (Vote Counting) होनी है. इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के भीतर हंगामा बरपा हुआ है. हरीश रावत लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री (Harish Rawat Wants to be CM) बनने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक (Madan Kaushik) भितरघात के आरोपों के केंद्र में हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Dhami) दिल्ली गए हैं. इधर, रावत ने उत्तराखंड में EVM के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका भी जता दी है. देखिए राज्य के सियासी अखाड़े (Politics of Uttarakhand) में क्या कुछ घट रहा है.













देहरादून. उत्तराखंड में चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और भाजपा में भितरघात (BJP Infighting) को लेकर अच्छा खासा बवाल खड़ा हुआ है. इसके बीच शुक्रवार सुबह तक राज्य की पांच बड़ी चुनावी या सियासी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर केंद्रीय नेताओं से मिलने गए हैं. वहीं, पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग (Election Commission) पहुंची है, जबकि असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर अभद्र टिप्पणी मामले में एफआईआर हो गई है. सिलसिलेवार इन बड़ी खबरों को देखिए.

पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरे पर वह भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों से भेंट करेंगे. दिल्ली पहुंचे धामी ने एक बार फिर उत्तराखंड में 60 प्लस सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया. वहीं, माना जा रहा है कि भाजपा के भीतर जो कलह चल रही है और विधायक जिस तरह से पार्टी के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं, उसे लेकर भी संगठन के नेताओं के साथ धामी की बातचीत हो सकती है.

इधर, कांग्रेस के चुनाव अभियान प्रभारी और लालकुआं सीट से प्रत्याशी हरीश रावत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है. आरोप है कि रावत ने लालकुआं थाने में जाकर चुनाव प्रचार किया और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की. इस प्रचार से जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी करते हुए बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. चुनाव आयोग ने इस मामले में नैनीताल डीएम से रिपोर्ट मांगी है.

हरिद्वार में एक गंभीर आरोप चर्चा में आ गया है. हरिद्वार ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और उनके समर्थकों से खुद को जान का खतरा बताया. शर्मा ने कहा कि यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखला चुके हैं इसलिए हिंसा पर उतारू हैं. शर्मा के मुताबिक यतीश्वरानंद समर्थकों ने उनके घर में घुसकर हमला किया, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है.

एक एफआईआर उधमसिंह नगर के किच्छा में भी हुई है. असल में उत्तराखंड चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयानबाज़ी की थी. इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गणेश उपाध्याय ने किच्छा थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि ऐसी टिप्पणियों से भाजपा ओछी मानसिकता और कुंठा की शिकार है.

उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें राज्य में गैस सिलेंडर 500 रुपये से ज़्यादा न होने देने का वादा था. अब इस वादे को लेकर सियासी घमासान जारी है. हाल में, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया कि सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर केवल बीपीएल परिवारों को मिलेगा. इसे लेकर भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और.