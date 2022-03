News18 हिंदी | March 08, 2022, 13:43 IST Uttarakhand Exit Polls: कोई पार्टी निराश तो कोई थोड़ी खुश! आखिर क्या बोले CM धामी और हरीश रावत? Uttarakhand Exit Poll Results Effect - उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections in Five States) के सिलसिले में सोमवार देर शाम तक 8 से 10 एग्ज़िट पोल्स के नतीजे आए. अब इन एग्ज़िट पोल्स को लेकर विश्लेषण (Exit Polls Analysis) का दौर जारी है. उत्तराखंड के एग्ज़िट पोल्स किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत देते हुए नहीं दिख रहे हैं. यहां कांटे की टक्कर (Neck to Neck fight in Uttarakhand) बताई जा रही है और 10 मार्च को काउंटिंग (Vote Counting) के बाद ही स्थिति साफ होने के आसार प्रबल हैं. ऐसे में, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या नज़रिया और विश्लेषण है? देखिए.













देहरादून. तमाम एग्ज़िट पोल्स के नतीजे आने के बाद आज मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भाजपा की जीत का दावा किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का. लेकिन इन दावों के बावजूद कोई भी पार्टी एग्ज़िट पोल को लेकर पूरी तरह खुश और संतुष्ट नज़र नहीं आई. एक तरफ, कांग्रेस का कहना है कि एग्ज़िट पोल और चुनाव के वास्तविक नतीजों में हमेशा अंतर रहा है इसलिए इसे जनमत नहीं मान लेना चाहिए, वहीं भाजपा कह रही है कि कांग्रेस चाहे जितना शोर मचा ले, इस बार राज्य में दोबारा सरकार बनाकर भाजपा चला आ रहा मिथक तोड़ने जा रही है.

एग्ज़िट पोल पर आधी खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि रुझान भाजपा के पक्ष में आए हैं, लेकिन पार्टी को अनुमानों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी. समाचार एजेंसी एएनआई उत्तराखंड के एग्ज़िट पोल्स पर उत्तराखंड दिग्गज नेताओं के बयान अपडेट कर रही है. ऐसे ही एक बयान में धामी ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो एग्ज़िट पोल के आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद भाजपा ही विधानसभा में बहुमत में खड़ी दिखाई देगी.

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव अभियान प्रमुख हरीश रावत ने कहा, 'एग्ज़िट पोल तो एग्ज़िट पोल ही होता है. हमें जनता के मन, भावनाओं और रुझान का बेहतर पता है. जनता ने इस बार परिवर्तन और कांग्रेस के लिए वोटिंग की है. 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के दावे के अनुरूप ही होंगे.'

आपको याद होगा कि 14 फरवरी को मतदान के कुछ दिन बाद ही अंदरूनी आंकलन के बाद कांग्रेस के भीतर इसे लेकर भी बहस शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा! इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है. गोदियाल ने कहा, 'हमें 43 से 45 सीटें मिलेंगी और नतीजे आने के बाद पार्टी नेता व हाईकमान तय करेंगे कि सीएम कौन होगा.'

इधर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली का कहना है, 'ये एग्जिट पोल है, एग्ज़ेक्ट पोल नहीं है. असली जनादेश 10 तारीख को सामने आएगा, जो चौंकाने वाला होगा. आप मज़बूत विकल्प के तौर पर उभरेगी.' हालांकि एग्ज़िट पोल्स पर प्रतिक्रिया से आप के सीएम चेहरे अजय कोठियाल बचते नज़र आए. उन्होंने मंगलवार को अपने ट्विटर पर महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं, लेकिन एग्ज़िट पोल को लेकर सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी नहीं की.