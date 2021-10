News18 Hindi | October 07, 2021, 13:24 IST कैलिफोर्निया में भीषण सूखा, लोगों ने घरों में हवा से पानी बनाने वाली मशीन लगाई, जानें कैसे करती है काम अमेरिका का कैलिफोर्निया सूखे (Drought in California) की मार झेल रहा है. ऐसे में यहां लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीन (Make water out of the air) अपने घरों में इंस्टॉल करा रहे हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के वजह से उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया में अब तक सबसे बड़ा सूखा पड़ा है. ऐसे में हवा से पानी बनाने वाली मशीनों का बड़ी संख्या में खरीदा जाना पृथ्वी के भविष्य पर प्रश्न खड़ा करता है.

वॉशिंगटन स्थित सूनामी प्रोडक्ट्स (Tsunami Products) में इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियर टेड बोमेन बताते हैं, "ये मशीनें एयर कंडीशनर की तरह काम करती है. इसकी कॉयल हवा को ठंडा करती है और बेिसन में पानी जमा होता है.' उन्होंने कहा कि हवा से पानी बनाना विज्ञान है. हम असल में इन मशीनों की मदद से यही कर रहे हैं. सूनामी प्रोडक्ट्स कंपनी का ये प्रोडक्ट कई प्रणालियों में से एक है, जिन्हें हवा में मौजूद नमी में से पानी निकालने के लिए हाल ही में डेवलप किया गया है.

दूसरे आविष्कारों में हवा की नमी में से इसी तरह पानी निकालने वाले जाल, सौर ऊर्जा पैनल और जहाजी कंटेनर शामिल हैं. बाेमेन ने बताया कि उनकी कंपनी की मशीनें हवा में से नमी को निकाल लेती हैं. उसमें से जो पानी निकलता है उसे फिल्टर कर पीने लायक बनाया जा सकता है. इन मशीनों को घरों, ऑफिस, एनीमल फार्म्स और दूसरी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह तकनीक विशेष रूप से उन इलाकों में बेहतर काम करती है जहां धुंध हो. अपने आकार के हिसाब से ये मशीनें एक दिन में 900 से 8,600 लीटर तक पानी बना सकती हैं. ये मशीनें सस्ती नहीं हैं. ये 30 हजार से लेकर 2 लाख डॉलर (तकरीबन 22 लाख से डेढ़ करोड़) तक दाम में उपलब्ध हैं. फिर भी कैलिफॉर्निया में कुछ लोग अपने घरों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें खरीद रहे हैं.कैलिफोर्निया में कई इलाके के निवासियों पानी का संरक्षण करने के लिए कहा गया है. बेनिशिया में रहने वाले डॉन जॉनसन कहते हैं कि उन्होंने सबसे छोटे आकार की मशीन खरीदी है. जॉनसन को उम्मीद थी कि एक लंबे एसी के यूनिट जैसी दिखने वाली यह मशीन उनके लिए इतना पानी बना दे, जिससे वह अपने बगीचे को हरा भरा रख सकें. लेकिन उन्होंने पाया कि मशीन इतना पानी बना लेती है, जो उनके बगीचे के साथ साथ उनके घर की पानी की जरूरतों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है. जॉनसन कहते हैं कि आप पानी की बोतलों पर जितना पैसा खर्च करेंगे, उससे काफी कम खर्च में यह मशीन आपके लिए पानी बना देगी. ऊंचे दाम के अलावा मशीन को चलने के लिए काफी ऊर्जा भी चाहिए. मशीन के ऊपर लगे सौर ऊर्जा पैनल इतनी ऊर्जा बना लेते हैं कि मशीन को चलाने के लिए और कोई ऊर्जा लागत नहीं लगती.