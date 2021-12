News18 हिंदी | December 07, 2021, 05:10 IST PHOTOS: सामने आईं सूरज के सबसे करीब से ली गई तस्वीरें, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान Clearest Ever Photo of the Sun: एस्ट्रोफोटोग्राफर ने सूर्य की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है. इन तस्वीरों में सूरज की किरणों के साथ आग के भंवर और पंख के जैसे पैटर्न को डार्क सनस्पॉट के साथ देखा जा सकता है. फोटो में काले धब्बे वास्तव में फोटोग्राफिक प्रक्रिया द्वारा उलटे होते हैं और सूर्य के बहुत ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश वाले क्षेत्र होते हैं.













1 / 4

एक एस्ट्रोफोटोग्राफर ने सूरज की अब तक की सबसे साफ फोटो खींचने का दावा किया है. एंड्रयू मैककार्थी नाम के इस फोटोग्राफर ने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह सूर्य के जटिल आश्चर्यजनक विवरण को दिखाने के लिए सूर्य की 150,000 तस्वीरों को लेयर में रखा. (Photo-Dailymail)

2 / 4

तस्वीरों में फोटोग्राफर ने दिखाया है कि कैसे सूर्य से निकलने वाले छोटे क्रेटर और तेज लहरों को परिभाषित करते हैं. ये सब कुछ विशाल अंतिम 300 मेगापिक्सेल तस्वीर में देखा जा सकता है - जो सामान्य 10 मेगापिक्सेल कैमरे की तस्वीर से 30 गुना बड़ी है. (Photo-Dailymail)

3 / 4

इसके सबसे नज़दीकी दृश्य में रहस्यमय अंधेरे सनस्पॉट के साथ मानव आंखों से घुड़सवार और पंख के जैसे पैटर्न देखे जा सकते हैं. फोटो में काले धब्बे वास्तव में फोटोग्राफिक प्रक्रिया द्वारा उलटे होते हैं और सूर्य के बहुत ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश वाले क्षेत्र होते हैं. (Photo-Dailymail)

4 / 4

यह प्रक्रिया कठिन है और आग को और फोटोग्राफर को अंधा होने से रोकने के लिए फोटो खींचते हुए दो फिल्टर के साथ एक विशेषज्ञ दूरबीन की जरूरत होती है. (Photo-Dailymail)