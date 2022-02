News18 हिंदी | February 24, 2022, 15:34 IST Photos: वर्ल्ड वार-1 की इन तस्वीरों से समझें युद्ध की तबाही, क्यों दुनिया कर रही है शांति की अपील Russia and Ukraine रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देशों (NATO Countries) ने अपनी सेनाएं भी भेज दी हैं. वहीं दूसरी तरफ रूस, यूक्रेन की सीमा पर अपने हथियार और सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है. ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है, तो भारी तबाही मच सकती है. पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तबाही वाली तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है.













युक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश की सीमा पर 2 लाख रूसी सैनिक तैनात है. इससे पहले रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहंस्क में अपनी सेना भेज दी थी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन पहले ही कह चुके हैं कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर है. इससे पहले दुनिया दो विश्व युद्ध झेल चुकी है और उन दोनों जंग में जितनी तबाही मची थी, वो तीसरे विश्व युद्ध में मचने वाली तबाही की डरवनी तस्वरी दिखाती हैं. दोनों विश्व युद्ध में दुनिया में न सिर्फ लाखों लोगों की मौत हुई थी, बल्कि भूखमरी और महंगाई जैसे हालत भी बन गए थे. यहां हम पहले विश्व युद्ध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल उठेगा. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

इन तस्वीरों को फोटग्राफर जेम्स फ्रांसिस हर्ले (James Francis Hurley) ने साल 1917 में अपने कैमरे में कैद किया था. वे इस युद्ध में मानद कप्तान के तौर पर पश्चिम मोर्चे पर ऑस्ट्रेलियाई सेना में शामिल हुए थे. ये तस्वीरें न्यू साउथ वेल्स के स्टेट लाइब्रेरी (State Library Of New South Wales) में सुरक्षित हैं. उन्होंने तस्वीरों के साथ अपनी डायरी में युद्ध की भयावहता का जिक्र भी किया था. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

यह तस्वीर ‘द बैटल-स्कार्डेड बैरक की है. उस समय कुछ इस तरह सैनिक अपनी छावनी में रहते थे. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

ये सैनिक अग्रिम पंक्ति के थे. तस्वीरों में देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान सैनकि कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

इस तस्वीर में आप युद्ध की विभिषिका के परिणाम को देख सकते हैं. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

पहले विश्व युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

फोटग्राफर जेम्स फ्रांसिस हर्ले ने इस तस्वीर के साथ अपनी डायरी में लिखा है, ‘यहां कभी खुशियों का महौल हुआ करता था, लेकिन यहां अब चारों तरफ खंडहर है, जो मुझे उदास करता है.’ (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

यह तस्वीर बेल्जियम के वाइपर्स (Ypres) की है. यह शहर पहले विश्व युद्ध में बुरी तरह तबाह हुआ था. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

वाइपर्स (Ypres) की तबाही की एक और तस्वीर. यह तस्वीर फोटग्राफर ने शाम के वक्त ली थी. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

यह तस्वीर वाइपर्स (Ypres) शहर के मेनिन रोड पर ली गई थी, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिक और नागरिक मारे गए थे. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

यह तस्वीर जोनबेक स्टेशन के पास ली गई थी. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

तबाही की निशानी कितनी खौफनाक होती है. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)

ये तबाही की निशानी बता रही है, कि कोई भी युद्ध कितना भयानक होता है, (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)