News18 हिंदी | December 14, 2021, 09:52 IST

100% पेपरलेस वाला दुनिया की पहली सरकार है दुबई, हर साल बचेंगे 2700 करोड़

Dubai is 100% Peperless Government of the World:दुबई में अब कागज का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है. ऐसे कई पश्चिमी देश हैं जो इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा. ये देश अपनी तकनीक और सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के प्रति बढ़ते खतरों के चलते इनके लिए यह राह आसान नहीं है. (सभी फोटो-AP)













संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के युवराज और दुबई (Dubai) के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार (Dubai Government) शत प्रतिशत कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है. इससे 1.3 अरब दिरहम (35 करोड़ डॉलर) और एक करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है.

दुबई सरकार में सभी आंतरिक, बाहरी लेनदेन और प्रक्रियाएं अब शत प्रतिशत डिजिटल हैं. एक व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा मंच इसका प्रबंधन करता है.खबरों के मुताबिक अंतिम चरण के समाप्त होने तक पेपरलेस नीति सभी 45 सरकारी संस्थाओं में भी लागू हो गई थी.

शेख हमदान ने एक बयान में कहा, 'इस लक्ष्य को हासिल करना जीवन के सभी पहलुओं को डिजिटल बनाने की दुबई की यात्रा में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है. इस यात्रा का आधार इनोवेशन, कलात्मकता और भविष्य पर केंद्रित है.' सरकार की पेपरलेस नीति को पांच चरणों में लागू किया गया था.

दुबई सरकार को इस नीति से बड़ा फायदा होगा. पेपरलेस होने से न सिर्फ धन, बल्कि मानवश्रम की भी बचत होगी. डीएनए के मुताबिक दुबई सरकार अब हर साल करीब 2700 करोड़ रुपये बचा सकती है. इस पहल की नींव 2018 में रखी गई थी जो पर्यावरण के लिहाज से भी एक सराहनीय कदम माना जा रहा है.

