News18 Hindi | July 19, 2021, 10:08 IST मनचाहे बच्चे की चाह में महिला ने की Sperm Donor Party, जल्द पूरा होने वाला है सपना मिरर को रिपोर्ट के अनुसार, 33 वर्षीय सिंगल महिला लोला जिमेनेज (Lola Jimenez) ने मनचाहा बच्चा पैदा करने के लिए ‘पिन द स्पर्म ऑन द यूटेरस’ (Pin The Sperm On The Uterus) और आईवीएफ बिंगो फॉर बैश का आयोजन किया था.