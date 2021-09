News18 Hindi | September 16, 2021, 14:05 IST WHO ने दी राहत भरी खबर, बताया- दुनियाभर में कोरोना के मामलों में आई कमी, जानें और क्या कहा? WHO ने बताया कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया भर में कोरोना (Corona) के करीब 40 लाख केस दर्ज किए गए जो पिछले दो महीने से अधिक समय में पहली बड़ी गिरावट है. (सभी फोटो न्यूज18 इंग्लिश के सौ. से)

WHO ने पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर दी है. WHO ने बताया कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया भर में कोरोना (Corona) के करीब 40 लाख केस दर्ज किए गए जो पिछले दो महीने से अधिक समय में पहली बड़ी गिरावट है. हाल के सप्ताह में कोविड-19 के 44 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. WHO ने बताया कि साप्ताहिक आंकड़ों की तुलना पिछले हफ्ते से किया जाए तो पूरी दुनिया के सभी क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है. इसके अलावा कोरोना से हो रही मौतों में भी कमी आई है. पिछले सप्ताह कोरोना से लगभग 62,000 लोगों की जान चली गई.

WHO ने बताया कि कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा कमी दक्षिण पूर्वी एशिया में आई है, वहीं अफ्रीका में कोरोना से होने वाली मौतों में सात प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. वहीं कोरोना के मामले को देखे तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ईरान और तुर्की में सबसे अधिक नए मामले सामने आए. कोरोना का बेहद संक्रामक रूप डेल्टा वैरिएंट अब दुनिया के 180 देशों तक पहुंच गया है.

WHO ने बताया कि व्यस्कों के तुलना में कोरोना वायरस से बच्चे व किशोर कम प्रभावित हो रहे हैं. कोरोना ज्यादातर व्यस्कों को अपना शिकार बना रहा है. उन्होंने यह भई बताया कि 24 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों की वायरस से मरने का प्रतिशत 0.5 फीसदी है. कोरोना वायरस के फ्रांस में बुधवार तक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड रोधी टीका नहीं लगाया गया तो वे काम पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि देश में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाना अनिवार्य है और इसकी समय सीमा का बुधवार अंतिम दिन है. फ्रांस में अबतक तीन लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका नहीं लगाया जा सका है जिस कारण अस्पतालों को डर है कि उनके यहां अचानक कर्मियों की कमी हो सकती है.

वहीं, भारत में कोरोना के खिलाफ जंग बड़ी तेजी से लड़ी जा रही है. कोरोना को हराने के लिए भारत में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. अब तक भारत में 76 करोड़ से अधिक लोगों कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है. यह आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं.