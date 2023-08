पॉडकास्ट: वीरेन डंगवाल की चार सहज, गहरी और गंभीर कविताएं

गगन गिल की कविताएं: घूम रहे हैं उद्विग्न बुद्ध, एक इच्छा चूड़ियों में, एक दिन लौटेगी लड़की Share



August 7, 2023, 10:55 am गगन गिल की कविताएं आपको स्त्री मन की उस दुनिया में ले जाती हैं जहां आपको जीवन की झलक, उसके सोच और हालात का मनोविज्ञान तो मिलेगा ही बल्कि एक अलग तरह की अभिव्यक्ति भी मिलेगी. गगन गिल की तीन कविताएं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए और सुनिए हमारे साथ, गुनिए हमारे साथ...

कुंअर बेचैन की 6 कविताएं: घर, पत्नी, मां, पिता, पुत्र, बेटियाँ Share



July 20, 2023, 4:06 pm कुंअर बेचैन की भारत के उन विख्यात हिन्दी भाषी कवियों में शुमार हैं जिनका नाम बेहद सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है, आज हम न्यूज18 हिन्दी के स्पेशल पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आए हैं उनकी छह लकविताएं जो उन्होंने अपने घर और सबसे करीबी रिश्तों के इर्द गिर्द बुनी हैं...

Podcast on Diabetes: क्या गर्मी और अचार बढ़ाते हैं डायबिटीज का पारा? जानें एक्सपर्ट्स से Share



June 7, 2023, 2:18 pm Health podcast in Hindi: डायबिटीज यानी शुगर की जब हम बात करते हैं तो जेहन में कई सवाल कौंध जाते हैं. आज हम दो गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द करेंगे डॉक्टरों से बात. पहला, क्या गर्मियों में खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है... दूसरा, क्या शुगर पेशेंट्स के लिए अचार खाना लाभप्रद है... तो स्वागत है आपका फिट लाइफ, हिट लाइफ के आज के पॉडकास्ट में...

Diabetes

eat healthy

Fit India Movement

health Podcast

भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं: लाओ अपना हाथ, चार कौए उर्फ चार हौए, हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो Share



May 26, 2023, 1:30 pm Hindi Kavita Podcast: भवानी प्रसाद मिश्र को हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा और गुना. आइए आज एक बार फिर उनकी याद ताजा करते हैं उनकी चर्चित कविताओं के मार्फत जिन्हें हम खास आपके लिए पिरो कर लाए हैं न्यूज18 हिन्दी के स्पेशल पॉडकास्ट में. उनकी कविताओं में कभी कड़वाहट को जगह नहीं मिली, सौम्यता और शालीनता इनके गुण रहे. सुनें और पढ़ें उनकी कविताएं...

केदारनाथ सिंह की कविताएं: जाना, यह पृथ्वी रहेगी, सूर्य, अंत महज एक मुहावरा है Share



May 7, 2023, 1:35 pm Kedarnath Singh Poems Podcast: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था. जिस परिवेश में वे पले-बढ़े, उसने उन्हें सोचने-समझने की एक दिशा दी...आइए आज पूजा प्रसाद की आवाज में सुनते हैं मशहूर कवि केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं.

प्रेमचंद की कहानी 'ठाकुर का कुआं': जोखू, गंगी और बदबूदार पानी Share



April 17, 2023, 3:10 pm Premchand Story Thakur Ka Kuan: प्रेमचंद कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी. आज आपको स्पेशल पॉडकास्ट में सुनाएंगे उनकी कालजयी कृतियों में से एक कहानी 'ठाकुर का कुआं'. पूजा प्रसाद की आवाज में सुनिए यह कहानी और दूसरों को भी इसका लिंक भेजिए ताकि वह भी प्रेमचंद के लिखे को पढ़ने के बाद अब सुन भी सकें...

News18 Podcast

मंटो की कहानी 'आर्टिस्ट लोग': कई सवाल छोड़ जाएगी यह कहानी आपके भीतर Share



March 30, 2023, 2:00 pm Saadat Hasan Manto Story Artist Log Podcast: सआदत हसन मंटो का लेखन संवेदनाओं को जगाता नहीं, झकझकोरता है, रोमांचित नहीं करता, परेशान करता है...आइए आज पूजा प्रसाद की आवाज में सुनते हैं मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो की कहानी आर्टिस्ट लोग..

