Podcast: आईपीएल की धमाकेदार शुरुआत के बीच इंग्लैंड-न्यूजीलैंड ने दिया पाकिस्तान को झटका

September 21, 2021, 9:45 pm Podcast: कोरोनावायरस के कारण लगे लंबे ब्रेक के बाद यूएई में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. इससे जहां दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमियों को राहत मिली. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को इसी दौरान बड़ा झटका लगा. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा रद कर दिया.

नई दिल्ली. न्यूज18 हिन्दी पॉडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. सबसे पहले बात आईपीएल की. रविवार से यूएई में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. दूसरे चरण के पहले और कुल मिलाकर 30वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस पर 20 रन से जीत दर्ज की. इस मैच में मुंबई के बल्लेबाज अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके. मुंबई की टीम 157 रन के लक्ष्य के जवाब में 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी. सौरभ तिवारी ने नाबाद 50 रन की पारी खेली. चेन्नई की ओर से ड्वेन ब्रावो तीन विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज़ साबित हुए. इससे पहले टॉस जीतने के बाद चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़ की 88 रनों की तूफानी पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए. वैसे कप्तान धोनी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उस समय ग़लत साबित हुआ, जब मुंबई इंडियंस के तेज़ गेंदबाजों ट्रेंट बोल्ट और एडम मिल्ने ने चेन्नई को शुरूआती झटके देते हुए मात्र 24 रन पर उसके 4 विकेट उखाड़ दिए थे. इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा ने पांचवें विकेट के लिए 81 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. जडेजा 26 रन बनाकर आउट हुए. बाद में ड्वेन ब्रावो ने सिर्फ 8 गेंदों में तीन छक्के की सहायता से 23 रनों की धुआंधार पारी खेल कर रोमांचित कर दिया. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा करने वाले विराट कोहली ने अब आईपीएल 2021 के बाद रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की कप्तानी भी छोड़ने का फैसला किया है. आरसीबी ने विराट कोहली का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कप्तान के तौर पर 2021 आईपीएल उनका आखिरी सीजन होगा. विराट सात साल से आरसीबी के कप्तान हैं. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बीते सप्ताह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है. समस्या तब शुरू हुई जब लिमिटेड ओवरों की सीरीज का पहला वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में शुक्रवार को समय पर शुरू नहीं हुआ और दोनों टीमें होटल के अपने कमरों में ही रहीं. इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें जो सलाह मिल रही थी उसे देखते हुए दौरा जारी रखना संभव नहीं है. उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द करने का एकतरफा फैसला किया है. टैग्ज़ : cricket news

