Podcast: अश्विन और श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, हॉकी टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में

T20 World Cup 2021: क्‍या स्कॉटलैंड और नामीबिया पर जीत भारत को दिला पाएगी सेमीफाइलन में इंट्री?



November 5, 2021, 12:35 pm India vs New Zealand Series: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर साबित कर दिया है कि उसे घर में हराना आसान नहीं है. टीम ने टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब दोनों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. भारत ने साबित किया है कि उसे घर में हराना आसान नहीं है. पॉडकास्ट सुनो दिल से (Suno Dil Se) में सुनिए कि कैसे भारतीय टीम (Team India) हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग खिलाड़ी चुनकर और ताकतवर हो सकती है. India vs New Zealand Series: टीम इंडिया (Team India) अब 25 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले टीम ने टी20 सीरीज पर 3-0 से जीत हासिल की है.टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) मे नाक आउट दौर तक नहीं पहुंच पाने की कुंठा से अब धीरे धीरे टीम इंडिया (Team India) उबरती दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ कल रात रांची मे दूसरे टी20 मैच (T20 Match) को जीतकर भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज मे 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, अब न्यूजीलैंड अगर तीसरे मैच मे कोलकाता मे जीतता भी है तो सिर्फ हार के फासले को कम कर सकेगा. राहुल द्रविड और रोहित शर्मा की जोड़ी की यह शानदार शुरुआत मानी जा सकती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टी-20 सीरीज (T20 Series) में जयपुर मे जीत से शुरुआत की और पहला मुकाबला पांच विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच मे उसे सात विकेट से आसान जीत मिली.India vs New Zealand T20 series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज 17 नवंबर से शुरू हो रही है. सीरीज में कुल 3 मुकाबले होने हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को नया टी20 कप्तान बनाया गया है. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. ऐसे में सभी की नजरें इस सीरीज पर हैं.ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिस तरह निर्णायक दौर तक पहुंची, वह उनके जज्बे को दर्शाता है. क्रिकेट का यह सबसे छोटा फार्मेट लोकप्रियता के शिखर पर क्यों है, यह दोनों सेमीफाइनल को देखकर समझा जा सकता है. लीग दौर में दबदबा कायम रखने वाली इंग्लैंड के मुंह से किवीस ने जीत का निवाला खींच लिया. तकरीबन हारी हुई बाजी को नीशम और डेरेल मिचेल जीत में बदल गए. उसी तरह स्टॉयनिस और मैथयू वेड ने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया. शादाब खान की बेहतरीन गेंदबाजी भी लीग दौर में अविजित रहने वाले पाकिस्तान को फाइनल में नहीं पहुंचा सकी. एक बात साफ है, चाहे दुबई हो या आबूधाबी हर जगह शाम के मैच में चेस करने वाली टीम को लाभ मिला है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से वह अपनी गति तेज और धीमी कर सकते हैं और शबनम का असर बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम पर भी साफ दिखाई दिया. अब ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड के मुकाबले को लेकर अतीत, वर्तमान और भविष्य... के पहलुओं को जानने के लिए सुने, सुनो दिल से... T20 World Cup 2021: आईसीसी टी20 विश्वकप में पहला सेमीफाइनल मैच 10 नवंबर को अबू धाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में में होगा खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को होगा. भारतीय टीम टूर्नामेंट में 2 मैच हारने के कारण सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी. आज शाम भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होना और इसके बाद आठ नवंबर को नामीबिया से यह टीम भिड़ेगी. इसे मान भी लिया जाए कि ये दोनों मैच भारत जीत जाएगा तो एक पेंच और बाकी रह जाएगा. यह मानते हुए कि आज का मैच न्यूजीलैंड की टीम नामीबिया से जीत जाएगी, लेकिन उसे अगले मैच में अफगानिस्तान से हारना होगा. यानि भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत यही बची है कि भारत दोनों मैच जीते और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान हरा दे. टैग्ज़ : cricket news

टी-20 क्रिकेट वर्ल्‍ड कप में कामय रहा न्‍यूजीलैंड का रिकार्ड, भारत के हाथ सिर्फ निराशा



