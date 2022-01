Podcast: सेंचुरियन टेस्ट में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत

IND vs NZ Podcast: कोहली का जोश और विलियम्सन का जुझारूपन, आज से दिखेगा मुंबई टेस्ट का रोमांच Share





December 3, 2021, 9:18 am

भारत ने 113 रन से मेजबान को पटखनी देकर सेंचुरियन में वर्षों पुरानी ख्‍वाहिश पूरी कर ली. सुपर स्पोर्ट पार्क में भारत के लिए लोकेश राहुल का शतक बेहद यादगार रहा. भारत के लिए सीनियर क्रिकेटरों की तरह अलावा जूनियर खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरते हुए यूएई में चल रहे अंडर- 19 एशिया कप में शानदार जीत दर्ज की. वहीं, भारत ने नेत्रबाधितों की टी-20 और वनडे सीरीज में बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 3-0 के समान अंतर से हरा दिया. हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है. घरेलू क्रिकेट की अंडर-19 की कूच बिहार ट्रॉफी का लीग चरण कल ही समाप्त हुआ है.सेंचुरियन के सुपरस्‍पोर्ट पार्क स्‍टे‍डियम में शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. कोरोना संबंधी आशंका के चलते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज़ टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को खेल की शुरुआत में आधा घंटे की देरी हुई. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने पांच बार की विजेता तमिलनाडु को से हराकर एक नया इतिहास रचा है. हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरूष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है. टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने भुवनेश्वर में शुक्रवार को शुरू हुई राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है.India tour of South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के पास पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. इसी कारण सारा प्रेशर टीम इंडिया (Team India) पर होगा. कॉमेंटेटर संजय बैनर्जी से पॉडकास्ट ‘सुनो दिल से’ (Podcast Suno Dil Se) में सुनिए भारतीय टीम की संभावनाओं के बारे में.भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेले जाने वाले तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय उप-कप्तान को लेकर चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज़ सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली है. स्‍विंग गेंदबाज़़ी से मशहूर इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन ने एशेज सीरीज़ में बल्लेबाज़ के रूप में एक अनूठा रिकाॅर्ड अपने नाम किया.भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना किसी खास चुनौती के तकरीबन एकतरफा सीरीज मेजबान ने जीती थी, लेकिन तब से अब तक गंगा मे काफी पानी बह चुका है. पिछले तीन चार दिनों में जो कुछ हुआ, वह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस तरह से कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को गलत ठहराया, उससे एक बात साफ है कि भारतीय क्रिकेट के दो कामयाब और लोकप्रिय कप्तानों मे कोई एक गलतबयानी कर रहा है.बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया वनडे कप्तान बना दिया है. विराट कोहली के हाथों में अब केवल टेस्ट टीम की कमान होगी. वनडे और टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे. न्यूज़18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में नवीन श्रीवास्तव इस हफ्ते की खबरों को विस्तार से बता रहे हैं. Podcast Suno Dil Se: भारतीय क्रिकेट के वक्त का पहिया जोर से घूम रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में खराब खेल के बाद टीम का हेड कोच बदला और फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान भी. खिलाड़ियों के बदलने का दौर भी जारी है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket Team) में भूचाल सा है, जिसमे कोई इधर गिरा-कोई उधर गिरा. टीम इंडिया (Team India) में जितना कुछ हाल में बदला है, उतना पिछले कुछ वर्षों मे भी नहीं बदला. संजय बैनर्जी पॉडकास्ट 'सुनो दिल से' में इन्हीं बदलाव पर बात कर रहे हैं.न्‍यूजीलैंड को 372 रनों से करारी शिकस्‍त देने के बाद आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत के 42 अंक हो गए हैं. वहीं, 24 अंकों के साथ श्रीलंका अभी भी नवंबर वन की पोजीशन में बना हुआ है. वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेले गए टेस्ट मैच में सबसे बड़ा करिश्मा किया मुंबई में ही जन्में कीवी स्पिनर एजाज़ पटेल ने. एजाज़ ने भारत के खिलाफ पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए. इस जीत के साथ ही भारत अब इस साल सबसे अधिक टेस्ट जीतने वाली टीम भी बन गई है.India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. कानपुर टेस्ट में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसने टेस्ट क्रिकेट को निसंदेह लोकप्रियता की नई परवाज़ दी है. इससे दूसरे टेस्ट में कांटे के मुकाबले की उम्मीद है. विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच से टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. इससे मेजबान टीम में जोश भी लौटेगा. कह सकते हैं कि टीम इंडिया (India) के जोश का मुकाबला न्यूजीलैंड (New Zealand) के जुझारूपन से होगा. संजय बैनर्जी से स्पोर्टस पॉडकास्ट सुनो दिल से (Suno Dil Se) में सुनिए मैच की संभावनाएं.