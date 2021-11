IND vs NZ Podcast: रोहित-राहुल ने किया न्यूजीलैंड का काम तमाम, अब क्लीन स्वीप टारगेट Share



November 20, 2021, 11:44 am टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) मे नाक आउट दौर तक नहीं पहुंच पाने की कुंठा से अब धीरे धीरे टीम इंडिया (Team India) उबरती दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ कल रात रांची मे दूसरे टी20 मैच (T20 Match) को जीतकर भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज मे 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, अब न्यूजीलैंड अगर तीसरे मैच मे कोलकाता मे जीतता भी है तो सिर्फ हार के फासले को कम कर सकेगा. राहुल द्रविड और रोहित शर्मा की जोड़ी की यह शानदार शुरुआत मानी जा सकती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टी-20 सीरीज (T20 Series) में जयपुर मे जीत से शुरुआत की और पहला मुकाबला पांच विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच मे उसे सात विकेट से आसान जीत मिली.

सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों के साथ, मै हाजिर हूं, स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार, “सुनो दिल से”. रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की हेड कोच की नई टीम किस तरह आगे का सफर तय करती है, फिलहाल सभी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) के टी-20 फोर्मेट (T20 Format) की कप्तानी छोड़ने और रवि शास्त्री का कोच (Coach Ravi Shastri) के तौर पर टेनयोर पूरा होने के बाद क्रिकेट प्रेमी यह देश इस बात के आंकलन मे व्यस्त है कि आखिर इन दोनों मे बेहतर कौन है. रवि शास्त्री का तो विश्व कप (world Cup) के बाद कार्यकाल छोड़ना पहले से ही तय था, क्योंकि उनके लिए एक और टर्म मुमकिन नहीं था, लेकिन विराट का भी विश्व कप के ठीक बाद टी-20 (T20) की कप्तानी से हटने का ऐलान भी क्या इसीलिए ही आया? आम तौर पर एक जोड़ी के तौर पर कोहली और शास्त्री मैदान के अंदर और बाहर दोनों मे ही कामयाब रहे, दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल था. वैसे बाकी दोनों फॉर्मेट मे उन्हे द्रविड के साथ ही काम करना पड़ेगा, और ऐसा लगता नहीं है की इस काम मे उन्हे कोई दिक्कत होगी, हाँ लेकिन एक और एक ग्यारह वाली बात अब टीम चयन से लेकर शायद हर मामले मे ठीक न बैठे, और वैसे भी बड़े नामी भारतीय खिलाड़ियों को कड़ा अनुशासन बहुत रास नहीं आता. अनिल कुंबले की कहानी अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है. कल रांची मे डेरिल मिचेल और गपटिल ने जिस तरह की शुरुआत की, लगा कि न्यूजीलैंड 180 पार जाएगा, लेकिन उसके बाद न सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने रन रोक दिए, बल्कि रोहित और राहुल की जोड़ी ने फिर ठोस बुनियाद रहकर, काम आसान बना दिया. के अल राहुल 65 रन बनाकर आउट हुए तो रोहित ने टी-20 क्रिकेट मे 25वा अर्धशतक लगाया. अक्षर पटेल ने डेब्यू किया और कसी हुई गेंदबाजी की, आश्विन, रोहित की कपतानी को ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं. इससे पहले जयपुर में भी कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपनी चमक बिखेरी और बेहतरीन पारियों की मदद से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को जीत दिलाई. भारत ने चेज करते हुए अपनी 50वीं जीत हासिल की और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन गयी. उस मैच मे भी मार्टिन गप्तिल के 70 और मार्क चैपमैन के 63 रन भारत को जीत से रोकने के लिए नाकाफी रहे. भारत ने इस सीरीज मे विराट समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है तो न्यूजीलैंड ने भी करिश्माई कप्तान केन विलियमसन को शामिल नहीं किया है, ताकि टेस्ट सीरीज पर ज्यादा ध्यान दे सके. कप्तानी टीम सऊदी कर रहे हैं. न्यूजीलैंड की यह लगातार तीसरी हार थी, इससे पहले विश्व कप के फाइनल मे औस्ट्रेलिया ने उसे हराकर खिताब जीता और अपने कैबिनट में पहली बार इस फोर्मेट की ट्रॉफी को सजा लिया. पांच बार 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप जीत चुके कंगारूओ के लिए यह सफलता अचंभित करने वाली रही, क्योंकि विश्व कप की शुरुआत मे उसके खेल मे ज्यादा वजन नहीं दिखाई दे रहा था. विडंबना देखिए आईपीएल मे फेल होकर ड्रॉप होने वाले वार्नर मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए,फाइनल में डेविड वार्नर ने 53 और मिचेल मार्श ने 79 रन की बेशकीमती पारी खेलीं. सेमीफाइनल मे भी वारनर ने 49 रन की पारी खेली और एक गलत फैसले का शिकार हो गए. आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच के लिए यह कामयाबी सपने के सच होने की तरह रही. इस टी-20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद आईसीसी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों की एक काल्पनिक वर्ल्ड इलेवन टीम की घोषणा की जिसके कप्तान बाबर आजम को बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य यह कि इस टीम में किसी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया. वजह साफ है भारतीय टीम न सिर्फ लीग दौर से आगे नहीं बढ़ सकी बल्कि टीम की बॉडी लैनगुएज निराश करने वाली थी, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वह लड़ कर नहीं बल्कि घुटने टेक कर हार गई. इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरनमैन चुना गया. इस कमेटी की रिकमनडेशन विश्व क्रिकेट के लिए अहम होती हैं. गांगुली ने इस पद पर अनिल कुंबले की जगह ली है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है. आईसीसी ने अब महिलाओं के लिए भी अलग से क्रिकेट कमेटी का गठन किया है. आईसीसी ने 2031 तक के लिए अपने सभी टूर्नामेंट के मेजबानों की घोषणा कर दी है. भारत को 2026 के टी-20वर्ल्ड कप श्रीलंका के साथ और 2031 के 50 ओवरों वाले वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के साथ मेजबान बनाया गया है. इसके अलावा 2029 में भी भारत अकेले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा. इस बीच आईसीसी ने जनवरी में वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके तहत भारत को ग्रुप बी में रखा गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के अलावा पहली बार भाग लेने वाले युगांडा को भी रखा गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के दिग्गज क्रिकेटरों को भी सम्मानित किया है. 12 खेल रत्नों में महिला क्रिकेटर मिताली राज और 35 अर्जुन अवार्डी में शिखर धवन भी शामिल थे. साथ ही लाइफटाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य कोच अवार्ड के रूप में सरकार तलवार को शामिल किया गया. अवार्ड चयन समिति के सदस्य के रूप में भी एक क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद भी शामिल थे. भारतीय महिला क्रिकेटरों में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर लगातार आस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही हैं. मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए हरमनप्रीत कौर 390 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उसने 13 विकेट भी लिये हैं. उनके सामने दो दिन सिडनी थंडर्स की स्मृति मंधाना भी थी, जिनके बल्ले से नाबाद 114 रन की शतकीय पारी निकली. हालांकि मंधाना की टीम हार गयी क्योंकि हरमनप्रीत ने अपनी नाबाद 81 रन की पारी से टीम को जीत दिला दी. हरमनप्रीत ने पिछली पांच पारियों में तीन बार फिप्टी का आंकड़ा पार किया है. भारत के घरेलू क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गत विजेता तमिलनाडु और विदर्भ ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. तमिलनाडु ने जहां केरल को हराया वही विदर्भ ने राजस्थान को हराया. तो यह था, क्रिकेट की हफ्ते भर की सरगर्मियों पर आधारित पोडाकास्ट “सुनो दिल से’. संजय बैनर्जी को अब अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, नमस्कार टैग्ज़ : cricket news

