PODCAST: भारत ने लीड्स टेस्ट बचा लिया तो ये सीरीज जीतने के बराबर होगा

August 27, 2021, 6:26 pm लीड्स टेस्ट (India vs England, 3rd Test) में भारतीय टीम पहली पारी में 355 रनों से पिछड़ी. इंग्लैंड के स्विंग गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में तीसरा टेस्ट बचाना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है.

नमस्कार, सप्ताह भर की क्रिकेट हलचल के साथ मै हूं संजय बैनर्जी, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का- सुनो दिल से. भारतीय क्रिकेट प्रेमी इंग्लैंड में टीम इंडिया की पहली जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उसी दौरान भारतीय टीम महज 78 के स्कोर पर सिमट गई. लीड्स टेस्ट में बल्लेबाजों के इस तरह सिमटने से आस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 36 रन पर सिमटने की ताज़ा हो गईं. उधर यूएई में आईपीएल की तैयारियों का दौर जारी है जबकि वर्ल्ड कप को विभिन्न देश अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. इस बीच ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गयी है. इस टीम को एक डे-नाइट टेस्ट भी खेलना है. भारतीय टीम की विदेशों मे जीत आज भी बहुत आसान नहीं होती. टेस्ट क्रिकेट के शुरू होने के बाद पहली जीत के लिए भारत को लंबा इंतज़ार करना पड़ा था . 50 साल पहले 1971 में भारत ने इंग्लैंड की जमीन पर पहली जीत दर्ज की थी. 24 अगस्त का वह दिन आज भी लोगों की जुबान पर है और उसी जीत की आधी सदी बीतने को भारत में खूब शिद्दत से याद किया गया. ओवल में खेले गये 1971 के उस टेस्ट में भारत चार विकेट से जीता था और भागवत चन्द्रशेखर उसके नायक थे. दूसरी पारी में छह विकेट लेकर उन्होंने भारतीय जीत का रास्ता आसान किया था. इस हफ्ते इस जीत में शामिल रहे कई खिलाड़ियों ने अपनी यादें ताजा कीं. किसी को भी उम्मीद नहीं थी, कि लीडस मे भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के तीसरे टेस्ट मैच में केवल 78 रन पर सिमट जाएगी. ऐसा लगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के पेसर्स के सामने तकरीबन आत्मसमर्पण कर दिया. यह वही टीम है, जिसने लॉर्ड्स मे पिछले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की दूसरी पारी को सिर्फ 120 रन पर समेटने के बाद मुकाबला भी 151 रन से जीत लिया था.

बहरहाल मुकाबला अब जहां खड़ा है, इसे बचा पाना सीरीज जीतने के बराबर होगा, इंग्लैंड सिर्फ दूसरे दिन लगभग 350 रन की लीड ले चुका है, और भारतीय बल्लेबाजी को दबाव मे लाने के लिए इतने रन ही काफी दिखाई देते हैं. ऐसा कतई नहीं है कि भारत की बल्लेबाजी कमजोर है, लेकिन विकेट पर खुद को एपलाई करने मे भारतीय बल्लेबाज जरूर कमजोर दिखे. कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर गलत फैसला लिया यह कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि अपने ही फैसले को सही साबित करने मे कोहली सहित पूरी टीम चूक गई. सिर्फ दो प्लेयर रहाने और रोहित दहाई के आंकड़े को छू सके, तीन ने खाता नहीं खोला और बाकी सिंगल डिजिट मे निपट गए. लीडस का विकेट अगर पहले सत्र मे तरीके से खेला गया होता तो भारतीय पारी लंबी चल सकती थी. लीडस मे वक्त बीतने के साथ विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल होता जाता है, और शुरुआती कुछ समय संभाल कर निकालने की जरूरत थी, जो भारतीय बल्लेबाज नहीं निकाल सके. लोकेश राहुल, शुरू मे ही ड्राइव खेलने की कोशिश मे आउट हो गए, पूजारा, कोहली कोई भी नहीं टिका, बसंत के पतझड़ की तरह विकेट गिरते रहे. जेम्स एंडरसन का खौफ भारतीय बल्लेबाजों पर पहले की तरह बरकरार है और 39 साल के होने के बावजूद वह किसी भी बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं. सिर्फ 8 ओवर मे ही एंडरसन ने कमाल की बॉलिंग की और छह रन देकर तीन विकेट हासिल कर लिये. कप्तान विराट कोहली हों या फिर चेतेश्वर पुजारा-सभी एंडरसन के सामने लगातार बौने साबित हो रहे हैं. यही नहीं, इंग्लैंड के औसत गेंदबाज ऑली रोबिनसन, सैम करन और क्रेग ओवरटन भी भारतीय बल्लेबाजों पर भारी पड़े. अब इंतजार करना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम बचे हुए समय में किस तरह वापसी करती है. विराट कोहली का बल्ला पिछली 50 पारियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई शतक नहीं निकाल पाया है तो चेतेश्वर पुजारा से भी उनका फॉर्म रूठा हुआ है. पुजारा के बारे मे महान ब्रायन लारा का कहना है कि उनको अपने शॉट्स में काफी सुधार की जरूरत है. दूसरी पारी मे भारतीय बल्लेबाज किस तरह से चुनौती का सामना करते हैं इस बात पर यह निर्भर करेगा, कि टेस्ट कितने दिन मे खत्म होगा, आज सिर्फ तीसरा दिन है! ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान

इधर भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी गयी है. यह टीम आस्ट्रेलिया में एक डे-नाइट टेस्ट के अलावा छोटे फॉर्मेट की दोनों सीरीज भी खेलेगी. वेटरन मिताली राज फिर से टेस्ट और वनडे टीम की अगुआई करेंगी जबकि हरनमप्रीत कौर को टी-20 की कमान दी गयी है. सेलेक्टर्स ने दो अनकैपड प्लयेर पेसर मेघना सिंह और बाएं हाथ की बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को टीम में शामिल किया है. इन दोनों के अलावा राजेश्वरी गायकवाड की भी वापसी हुई है. ये सभी तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलेंगी. साथ ही पेसर रेणुका सिंह को भी टी-20 टीम में रखा गया है. अगले महीने शुरू होने वाले इस टूर के लिए टीम इस समय बेंगलुरू के एनसीए में ट्रेनिंग कर रही हैं. रोमेश पवार टीम के कोच हैं और गार्गी बैनर्जी को मैनेजर बनाया गया है.

महिला टीम के लिए सेलेक्टर्स ने टीम के कोच और कप्तान से सलाह मशविरा किया है. इसी तरह का सलाह मशविरा पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री से इंग्लैंड में दूसरे टेस्ट के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने भी किया है. यह बातचीत इसलिए की गयी ताकि आगामी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की रूपरेखा तय की जा सके. अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत को संभावित टीम घोषित करने में वक्त लगेगा, पर टीम में शायद ही कोई नया चेहरा होगा. इस वर्ल्ड कप में होने वाले वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है. पाकिस्तान ने हाल ही वेस्टइंडीज पर दूसरे टेस्ट में जबर्दस्त जीत दर्ज की है जिससे टीम में उत्साह बना हुआ है. पर पाकिस्तान से आ रहे संकेतों से पता चलता है कि पाक की टेस्ट और टी-20 की टीम में भी ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है. IPL का माहौल बनना शुरू

आईपीएल के लिए टीमों का यूएई पहुंचने का सिलसिला जारी है और इन टीमों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है. कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स सबसे पहले पहुंचने वाली टीम में से एक है. वैसे ज्यादातर टीमें कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में उनके विकल्प तलाश रही हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर एक बड़ा नाम है जो दूसरी बार पिता बनने वाले हैं इस कारण कारण वह आईपीएल में नहीं खेलेंगे. राजस्थान रॉयल्स ने उनकी जगह न्यूजीलैंड के विकेटकीपर ग्लैन फिलिप्स को साइन किया है. फिलिप्स इस समय कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबोडॉस रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. फिलिप्स ने पिछले नवम्बर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 में केवल 46 गेंदों पर शतक जमाया था. राजस्थान रॉयल्स को इंग्लैंड के दो अन्य खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की सेवा से भी वंचित होना पड़ेगा. अगले साल के शुरू में अंडर-19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में होना है. खबर है कि इसकी तैयारियों को लेकर भारत की दो टीमें अंडर-19 टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ तैयारी कर सकती है. इसी को ध्यान में रखकर बीसीसीआई डॉमेस्टिक क्रिकेट में पहला टूर्नामेंट अगले महीने अंडर-19 वनडे वीनू मांकड़ ट्रॉफी से ही करा रही है. आज के इस पॉडकास्ट मे इतना ही, संजय बैनर्जी को इजाजत दीजिए अगले हफ्ते क्रिकेट की सरगर्मियों को समेटे आपकी खिदमत मे फिर हाजिर होंगे, चलते रहिए न्यूज़ 18 के साथ, नमस्कार टैग्ज़ : India vs England 2021

टैग्ज़ : India vs England Test Series

टैग्ज़ : India in Olympics

indian men's hockey team

Tokyo Olympics 2020

टैग्ज़ : cricket news

