Podcast: भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 'दुखद अंत', लेकिन टीम इंडिया ने जीता दिल



September 10, 2021, 7:13 pm भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट (India vs England, 5th Test) रद्द हो गया. भारत ने टेस्ट सीरीज में जबर्दस्त खेल दिखाया लेकिन इस सीरीज का दुखद अंत हुआ. भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में क्या हासिल किया, जानिए इस पॉडकास्ट में...

नई दिल्ली. नमस्कार, सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे इस पॉडकास्ट के साथ मै हूं संजय बैनर्जी- “सुनो दिल से” मैनचेस्टर मे आखिर तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट स्थगित हो ही गया. पहले रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ के तीन लोग और फिर कल असिस्टेंट फिजियो के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टेस्ट पर सवालिया निशान लग चुका था, और हां ना करते करते आखिर ईसीबी और बीसीसीआई दोनों ने इसके स्थगित होने की पुष्टि कर दी. दरअसल टीम के एक फिजियो पहले ही पॉजिटिव हो चुके थे, और असिस्टेंट फिजियो के भी पॉजिटिव होने के बाद, थकान से भरी इस सीरीज को जारी रख पाना संभव नहीं था, और ऐसे मे फिलहाल टालने का फैसला लेना पड़ा. बताया गया है कि सीरीज के आखिरी मैच को आगे कभी कराने पर सहमति बन सकती है, लेकिन वह कब और कहाँ होगा यह कह पाना अभी संभव नहीं होगा. क्या तब तक सीरीज के परिणाम को भी टाला जाएगा, फिलहाल यह भी तय नहीं है. भारतीय टीम लगातार मई से बायो बबल मे है, और इंग्लैंड सीरीज के बाद उसे आईपीएल और टी-20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, और उसके बाद न्यूज़ीलैंड के साथ सीरीज भी है, ऐसे मे खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक थकान के कठिन दौर से गुजरना पड रहा है. वैसे भी इंग्लैंड मे पूरी सीरीज बेहद प्रतिस्पर्धी रही और ऐसे मे खिलाड़ियों को समुचित आराम नही मिल सका. समझा जाता है की बीसीसीआई इस टेस्ट को शुरू मे स्थगित करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे खिलाड़ियों की बात माननी पड़ी, और वैसे भी कोरोना के मामले इस समय गंभीर हो सकते थे, आईपीएल और टी-20 वर्ल्ड कप पर भी इसका असर पड़ सकता था. इंग्लैंड में टीम इंडिया ने जीता दिल

विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम चौथे टेस्ट तक 2-1 से आगे थी. ओवल में मिली ऐतिहासिक जीत इस मैदान पर 50 साल बाद भारत की पहली जीत थी और अगर मैनचेस्टर में होने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट में भी अगर भारत जीतता तो वह भी आधी सदी के बाद का जश्न होता. भारत का इंग्लैंड दौरा टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहतरीन साबित हुआ है. पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद के तीनों टेस्ट में परिणाम आये. तीसरे टेस्ट को छोड़ दें तो बाकी सभी मैचों में रोमांच बना रहा. भारत ने जिस तरह से दूसरा टेस्ट जीता उसी तरह से ओवल का चौथा टेस्ट भी जीतने में सफल रहा. ओवल मे पहली पारी में 99 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 466 रन का स्कोर खड़ा कर यादगार जीत दर्ज की. ओवल के चौथे टेस्ट में शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को खिलाने का फैसला किया और दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा. शार्दुल ने तो दोनों पारियों में अर्धशतक बनाकर भारत को मुकाबले मे ला खड़ा किया . लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने सीरीज मे शतक लगाए. सलामी जोड़ी का प्रदर्शन भरोसे का रहा, तो मध्य क्रम ने निराश किया. खासकर अजिंक्य रहाने 4 टेस्ट की 7 पारियों मे सिर्फ 1 अर्धशतक सहित 109 रन बना सके, विराट कोहली के बल्ले ने लगभग दो साल बाद लगातार दो पारियों मे अर्धशतक लगाये, लेकिन शतक से फिर दूर रह गए. रोहित शर्मा ने आखिर विदेशी भूमि पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. जसप्रीत बुमराह ने भी अपने टेस्ट करियर के 100 विकेट पूरे किए और भारत मे किसी भी तेज गेंदबाज के लिए यह सबसे तेज विकटों का सैकड़ा था. बुमराह चार टेस्ट मे 18 विकेट लेकर सबसे कामयाब रहे, सिराज को 15 विकेट मिले जबकि मोहम्मद शमी ने 3 मैचों मे 11 विकेट लिए. जडेजा को आखिरी मैच मे 4 विकेट मिले, कुछ रन उनके बल्ले ने भी उगले. धोनी बने टीम इंडिया के मेंटॉर

अगले महीने टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा और इसके लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और ओमान ने भी अपनी टीमें घोषित कर दी हैं. महेन्द्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया है. दावा है कि यह बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक है, धोनी टी-20 के माहिर हैं और उनके टिप्स टीम इंडिया के काम आएंगे. लेकिन इतने कोचेस के रहते एक नई व्यवस्था किस तरह से लाभप्रद हो सकती है, इसे समझने मे वक्त लगेगा. यूएई और ओमान में अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले इस वर्ल्ड कप मे भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा. दोनों देशों ने इस वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम घोषित कर दी हैं. दोनों टीमों ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की सभी ओर सराहना हो रही है. पिछले तकरीबन चार साल से एक भी टी-20 इंटेरनेश्नल मैच नहीं खेलने वाले आर. अश्विन को जगह दी गई है, माना जा रहा है कि यूएई के विकेट्स पर वो कारगर हो सकेंगे, खासकर तब जब सभी प्रमुख टीमों के कॉमबीनेशन मे दो से तीन बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे. लेकिन हैरत इस बात की है कि इंग्लैंड की टीम मे 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज़ होने के बावजूद उनकी अनदेखी हुई. यूएई में आईपीएल के बाद धीमी होने वाली पिचों का ध्यान रखते हुए पांच स्पिनर्स को शामिल किए जाने की भी वकालत की जा रही है. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में हैं. पर चर्चा आम है कि कप्तान की पसंद की टीम नहीं चुनी गयी है. उसपर यह कि कोच मिस्बाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार युनिस को इस्तीफा देना पड़ा है. इनकी जगह फिलहाल सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को अंतरिम कोच बनाया गया है.

बांग्लादेश ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है, तमीम इकबाल ने खुद को टीम से अलग रखा है. महमदुल्लाह के हाथों में टीम की कमान होगी. बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में इस बार किसी को भी चौंका सकती है . आस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद अब उसने न्यूजीलैंड से भी पहली बार टी-20 सीरीज जीत ली है. राशिद खान ने कप्तानी छोड़ी

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम डिक्लेर होते ही कप्तानी छोड़ दी है, उनका कहना है की टीम चुनने मे उनसे सलाह नहीं ली गई. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम मे फ़ाफ डू प्लेसी ,इमरान ताहिर और क्रिस मौरिस को जगह नहीं दी है, टीम के कप्तान टेमबा बावूमा बनाए गए हैं. सह मेजबान ओमान ने भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टी-20 टीम घोषित कर दी है. वेटरन आलराउंडर जीशान मकसूद को कप्तान बनाया गया है. ओमान ने हाल ही मे मुंबई टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेले थे. शुरू होने वाला है आईपीएल का रोमांच

इसी माह आईपीएल का दूसरा चरण यूएई और ओमान में खेला जाना है. कई फ्रेंचाइचीज ने अपने कप्तानों की घोषणा कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले की तरह ऋषभ पंत को बागडोर सौंपी है. विराट कोहली आरसीबी के और लोकेश राहुल भी पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे. सीएसके लिए अच्छी खबर है कि उसके स्टार बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहला शतक जमाया है. यह फॉर्म आईपीएल में काम आ सकता है. यशस्वी जायसवाल, राहुल तेवतिया और एबी डिविलियर्स ने भी आईपीएल तैयारियों की बानगी दी है. और अंत में भारतीय महिला क्रिकेट. महिला टीम कुछ दिन बाद ही अपना क्वारंटीन पीरियड समाप्त कर अभ्यास में जुटेगी और आस्ट्रेलिया से दो-दो हाथ करेगी. हौसला बढ़ाने वाली खबर यह है कि शेफाली वर्मा आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग सूची में टॉप पर बरकरार है, जबकि दीप्ति शर्मा आलराउंडर सूची में चौथे पर पहुंच गयी हैं. तो बस आज का क्रिकेट का सफर यहीं तक, अगले हफ्ते इसी पॉडकास्ट मे आपसे फिर मिलेंगे, अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को, और चलते रहिए न्यूज़18 हिंदी के साथ. टैग्ज़ : India vs England 2021

India vs England Test Series

Podcast Suno Dil Se

Sports Podcast