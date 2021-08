Podcast, सुनो दिल से: इंग्लैंड में 14 साल का 'वनवास' खत्म करेगी टीम इंडिया?

नई दिल्ली . नमस्कार, अभिनन्दन आप सभी का… खेलों के महाकुम्भ के बीच क्रिकेट की दीवानगी भी बदस्तूर कायम है, एक नज़र, इस सप्ताह क्रिकेट जगत की हलचल पर, सुनो दिल से . नॉटिघंम में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट (India vs England Test Series) शुरू होते ही फिर से सबकी निगाहें विराट कोहली की टीम इंडिया पर टिक गयी है. पहले ही टेस्ट में इंग्लैंड को केवल 183 रन पर समेटने के बाद भारत से जीत की उम्मीद की जाने लगी हैं. हालांकि ठोस शुरुआत के बाद भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उस एडवांटेज को तकरीबन खो दिया है. सलामी जोड़ी के बिना नुकसान 97 रन जोड़ने के बाद भारत ने अपने चार विकेट केवल 125 रन पर गंवा दिये थे.

PODCAST, सुनो दिल से: श्रीलंका में राहुल द्रविड़ की टीम पर नजर, जानिए खेल की टॉप खबरें Share





July 9, 2021, 7:40 pm

Sports Podcast: मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी से सुनिए हफ्ते भर की बड़ी खबरें. भारत के श्रीलंका (India vs Sri Lanka) और इंग्लैंड दौरे (India vs England) से क्या बड़ी न्यूज आई हैं और यूरो कप में क्या हुआ.