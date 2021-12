Podcast: राहुल बने सेंचुरियन में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्‍लेबाज Share



December 28, 2021, 2:18 pm सेंचुरियन के सुपरस्‍पोर्ट पार्क स्‍टे‍डियम में शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. कोरोना संबंधी आशंका के चलते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज़ टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को खेल की शुरुआत में आधा घंटे की देरी हुई. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने पांच बार की विजेता तमिलनाडु को से हराकर एक नया इतिहास रचा है. हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरूष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है. टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने भुवनेश्वर में शुक्रवार को शुरू हुई राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है.

नमस्कार….न्यूज़18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरियन टेस्ट की… भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सरीज़ का पहला टेस्ट मैच रविवार से सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ. मैच के पहले ही दिन भारत के सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाज़ी जलवा दिखाते हुए एक नया इतिहास रच दिया. पहले दिन की खेल समाप्ती पर राहुल ने शानदार 122 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इसी के साथ वे भारत के सिर्फ दूसरे ऐसे सलामी बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक बनाया है. इससे पहले वसीम जाफर ने 2007 में बतौर सलामी बल्लेबाज 116 रनों की पारी खेली थी. सेंचुरियन में सेंचुरी बनाने वाले राहुल भारत के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही यहां शतक बना पाए हैं. सचिन ने 2010 में सेंचुरियन में 111 रनों की और विराट कोहली ने 2018 में 153 रनों की शतकीय पारी खेली थी. केएल राहुल अब इस फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले केएल राहुल 10वें भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, कपिल देव, वसीम जाफर, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, वीरेंद्र सहवाग और प्रवीण आमरे शतकीय पारियां खेल चुके हैं. -सेंचुरियन टेस्ट में टाॅस जीतने के साथ ही विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. उन्होंने बतौर कप्तान अपने 68वें टेस्ट मैच में 30वां टॉस जीता. इसके पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 47 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 29 टॉस जीते थे. -साल 2021 में चेतेश्वर पुजारा के खराब फॉर्म का दौर जारी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन बिना खाता खोले ही पैवेलियन लौट गए. टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पुजारा नौवीं बार शून्य पर आउट हुए हैं. इसी के साथ भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पुजारा से पहले दिलीप वेंगसरकर तीसरे नंबर पर 8 बार शून्य पर आउट हुए थे. पुजारा ने साल 2019 के बाद से कोई शतक नहीं बनाया है. -विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश ने वीजेडी प्रणाली के आधार पर पांच बार की विजेता तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर एक नया इतिहास रचते हुए ट्रॉफी पर क़ब्ज़ा कर किया. हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के साथ ही पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीता है. -जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में मैच उस समय रोमांचक दौर में आ गया जब जीत के लिए मिले 315 रनोें के लक्ष्य का पीछा करते हुए हिमाचल प्रदेश को 15 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी. इसी दौरान खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया. अंत में वीजेडी पद्दति के आधार पर हिमाचल की टीम को विजेता घोषित किया गया. इस समय हिमाचल ने 47 ओवर और तीन गेंदों में 299 रन बना लिए थे. यहां हिमाचल ने वीजेडी नियम के तहत 11 रनों से खिताबी जीत दर्ज की. हिमाचल प्रदेश की जीत के शिल्पकार रहे सलामी बल्लेबाज़ शुभम अरोड़ा, जिन्होंने नाबाद 136 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच घोषित किया गया. शुभम अरोड़ा और अमित कुमार ने चैथे विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. अपराजित ने अमित कुमार को 74 रनों पर आउट कर तमिलनाडु को मैच में वापस लाने की कोशिश की. लेकिन बेहतरीन फाॅर्म में चल रहे हिमाचल प्रदेश टीम के कप्तान ऋषि धवन ने मात्र 23 गेंदों पर धुआंधार 42 रन बनाकर तमिलनाडु टीम की जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया. -मैच में हिमाचल प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया. गेंदबाजों ने इस निर्णय को सही भी साबित किया और पहले पंद्रह ओवरों में मात्र 40 रन पर तमिलनाडु के चार बल्लेबाज़ों को पैवेलियन लौटा दिया. इसके बाद अनुभवी दिनेश कार्तिक और बाबा इंद्रजीत ने पांचवें विकेट के लिए 202 रन की शानदार साझेदारी कर तमिलनाडु की मैच में वापसी कराई. तमिलनाडु की टीम पचासवें और अंतिम ओवर की चैथी गेंद पर 314 रन बनाकर आउट हुई. दिनेश कार्तिक ने 116 और बाबा इंद्रजीत ने 80 रनों की शानदार पारियां खेलीं. शाहरुख खान ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी पारी खेली. -ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज़ टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को खेल की शुरुआत में आधा घंटे की देरी हुई क्योंकि इंग्लैंड टीम में कोरोना संबंधित मामले की आशंका थी. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को खेलने की मंजूरी मिल गई है और अब सभी मैदान पर ही हैं. इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट किया था, ‘इंग्लैंड टीम और मैनेजमेंट इस समय टीम होटल में कोरोना जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टीम की फैमिली के ग्रुप में एक पॉजिटिव मामला आया है. -और अब कुछ संक्षिप्त खेल समाचार- -ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में तीन के मुकाबले चार गोल से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरूष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है. मस्कट में पिछली बार हुए टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रहे थे. भारत को मंगलवार को सेमीफाइनल में जापान ने 5-3 से हराया था. इससे पहले राउंड रॉबिन चरण में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया था. -प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला जारी है. रविवार को बेंगलुरु बुल्स ने डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स पर 36-35 से रोमांचक जीत दर्ज की. जबकि दबंग दिल्ली और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया मुकाबला 24-24 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इस सीजन में दूसरी बार कोई मुकाबला बराबरी पर रहा है. -दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, विश्व चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट किदांबी श्रीकांत और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन दिल्ली में 11 से 16 जनवरी तक होने वाले इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण होंगे. चार लाख डॉलर इनामी टूर्नामेंट का आयोजन कोविड-19 महामारी को देखते हुए दर्शकों के बिना किया जाएगा. यह टूर्नामेंट एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 500 का हिस्सा है. -टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने भुवनेश्वर में शुक्रवार को शुरू हुई राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है. वे व्यक्तिगत कारणों के चलते टूर्नामेंट से हट गए हैं. सुहास को शनिवार को सीधे क्वार्टर फाइनल से एसएल4 वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करनी थी. गौरतलब है कि उन्हें हाल ही में प्रतष्ठिति अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. -और अंत में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण के कारण दस मैच स्थगित होने के बावजूद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लबों ने इस सीजन को बीच में नहीं रोकने का फैसला किया है. -न्यूज़ 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : cricket news

ind vs sa

India vs South Africa

Kapil dev

Mohammed Shami

Number Game

r ashwin