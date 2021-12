ओमिक्रॉन के मद्देनजर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का पहले टेस्‍ट को लेकर बड़ा फैसला Share



December 21, 2021, 8:25 am भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेले जाने वाले तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय उप-कप्तान को लेकर चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज़ सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली है. स्‍विंग गेंदबाज़़ी से मशहूर इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन ने एशेज सीरीज़ में बल्लेबाज़ के रूप में एक अनूठा रिकाॅर्ड अपने नाम किया.

नमस्कार….न्यूज़18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. भारतीय क्रिकेट टीम तीन टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए 17 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है. एक दिन क्वारंटीन रहने के बाद टीम इंडिया ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है. दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने पहले टेस्ट के टिकट नहीं बेचने का फैसला किया है. इसी के मद्देनज़र पहला टेस्ट बिना दर्शकों की उपस्थिति खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम के उप-कप्तान को लेकर चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है. केएल राहुल चोटिल रोहित शर्मा की जगह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उप-कप्तान होंगे. भारत ‘ए‘ के कप्तान प्रियांक पांचाल टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित का विकल्प होंगे. एडिलेड में खेला गया दूसरा डे-नाइट टेस्ट मैच 275 रनों से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज़ सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में नौ विकेट पर 473 रन बनाकर पारी समाप्त घोषित की थी. मार्नस लाबुशेन ने 103 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. डेविड वॉर्नर ने 95 और स्टीव स्मिथ ने 93 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स तीन विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज़ रहे. इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में मात्र 236 रन बनाकर आलआउट हो गई. डेविड मलान ने 80 और कप्तान जो रूट ने 62 रनों की नाबाद पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक चार विकेट लिए. नाथन लियोन को तीन विकेट और ग्रीन को दो विकेट लेने में सफलता मिली. पहली पारी में 237 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी नौ विकेट पर 230 रन बनाकर समाप्त घोषित की और उसने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 468 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. जवाब में इंग्लैंड की टीम 192 रनों पर ही पैवेलियन लौट गई. क्रिस वोक्स ने सबसे अधिक 44 रन बनाए. रोरी बर्न्स ने 34, जोस बटलर ने 26 और कप्तान जो रूट ने 24 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से रिचर्डसन ने 5 और मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन ने दो-दो विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड को नौ विकेट से हराया था. एशेज़ सीरीज़ का तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. एडिलेड टेस्ट में 6 विकेट लेने के साथ ही मिचेल स्टार्क के पिंक बॉल टेस्ट मैचों में 50 विकेट पूरे हो गए हैं. यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले स्टार्क विश्व के पहले गेंदबाज हैं. डे-नाइट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों स्टार्क के बाद जोश हेलवुड दूसरे नंबर पर हैं. हेज़लवुड के 13 मैचों में 32 विकेट हैं. ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के आखिरी तीन टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. कप्तान पैट कमिंस और तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड की वापसी हुई है. कमिंस एडिलेड टेस्ट नहीं खेल सके थे, क्योंकि वे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए. इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे. अपनी स्‍विंग गेंदबाज़़ी से मशहूर इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन ने एशेज सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में बल्लेबाज़ के रूप में एक अनूठा रिकाॅर्ड अपने नाम किया. वे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 बार नॉटआउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की. उनसे पहले कोई भी खिलाड़ी ये कमाल नहीं कर सका था. एंडरसन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक बार नॉटआउट रहने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के कर्टनी वॉल्श के नाम है. वाल्श टेस्ट क्रिकेट में 61 बार नॉटआउट रहे थे. ऋषभ पंत के पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें राज्य का ब्रांड एंबेसेडर घोषित किया है. हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. विजय हजारे ट्राफी 2021 के क्वार्टर फाइनल मैच लाइनअप हो चुके हैं. पहला क्वार्टर फाइनल मैच हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच, दूसरा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, तीसरा सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच और चैथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच केरल और सर्विसेज के बीच खेला जाएगा. विजय हजारे ट्राफी 2021 का खिताबी मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 26 दिसंबर होगा. आईपीएल की नई लखनऊ फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को अपने सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया है. दो बार के आईपीएल विजेता कप्तान गंभीर एक मेंटॉर के रूप में लखनऊ टीम में शामिल होंगे. गौरतलब है कि आईपीएल 2022 में आठ की जगह 10 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच मुकाबले होंगे. लखनऊ और अहमदाबाद की दो नई फ्रेंचाइजी टीमें मैदान पर उतरेंगी. लखनऊ टीम ने हाल में जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर रहे एंडी फ्लावर को हेड कोच नियुक्त किया है. और अब कुछ संक्षिप्त खेल समाचार…

-हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन के लिए विकास कंडोला को कप्तान बनाया है. हरियाणा इस लीग में अपना पहला मुकाबला 23 दिसंबर को पटना पाइरेट्स के खिलाफ खेलेगा. प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन की शुरुआत 22 दिसंबर 2021 से बेंगलुरु में होने जा रही है. इस लीग के सभी मुकाबले जैव सुरक्षित वातावरण में खेले जाएंगे. -ढाका में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्राफी पुरूष हॉकी टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत ने रविवार को खेले गए मैच में जापान को 6-0 से करारी शिकस्त दी. इस टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार तीसरी जीत है. इससे पहले भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया था. -वर्ल्ड चैंपियनशिप में किदांबी श्रीकांत ने रजत पदक जीतकर भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है. किदांबी श्रीकांत वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. 12वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत को फाइनल में सिंगापुर के लोह कीन येव ने 21-15 व 22-20 से हराया. श्रीकांत अपने ही देश के लक्ष्य को हराकर फाइनल में पहुंचे थे. लक्ष्य को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा. भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप में 12 मेडल जीत चुका है. महिला वर्ग में जापान की अकाने यामागुची विश्व चैंपियन बनीं. दूसरी वरीयता प्राप्त यामागुची ने शीर्ष वरीयता प्राप्त व विश्व की नंबर एक खिलाड़ी ताइवान की ताई जू यिंग को 21-14 व 21-12 से पराजित किया. -और अंत में भारत ने रविवार को ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में नेपाल को 1-0 से हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बना लिया है. न्यूज़ 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : BCCI

COVID 19

cricket news

Cricket South Africa

CSA

ind vs sa

India vs South Africa

team india

Virat Kohli