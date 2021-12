IND vs SA Podcast: विराट कोहली बदले हालात में निश्चिंत होकर नहीं खेल पाएंगे, टीम इंडिया पर भी रहेगा दबाव Share



December 24, 2021, 3:13 pm India tour of South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के पास पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. इसी कारण सारा प्रेशर टीम इंडिया (Team India) पर होगा. कॉमेंटेटर संजय बैनर्जी से पॉडकास्ट ‘सुनो दिल से’ (Podcast Suno Dil Se) में सुनिए भारतीय टीम की संभावनाओं के बारे में.

भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर (India tour of South Africa) सिर्फ दो दिन बाद टेस्ट सीरीज की शुरुआत करनी है. ऐसा माना जा रहा है कि सारा प्रेशर टीम इंडिया (Team India) पर होगा. पिछला एक साल टेस्ट के लिहाज से भारत ने विदेशी सरजमीं पर बेहतर किया है. टीम के बीच की उथल पुथल और कोरोना के खौफ के बीच बेहतर प्रदर्शन कर जाना सचमुच शानदार होगा. भारत के पास पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है, देखना यही है कि वह इस मौके को अपने हक मे कितना भुना पाता है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अब पहले की तरह निश्चिंत होकर खेल नहीं सकते, उन पर न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि टीम के कप्तान के रूप मे भी बेहतर करने का दबाव होगा. कॉमेंटेटर संजय बैनर्जी से पॉडकास्ट ‘सुनो दिल से’ (Podcast Suno Dil Se) में सुनिए भारतीय टीम की संभावनाओं के बारे में. अपने देश में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत (Team India) ने एक टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सब कुछ भारत के अनुकूल नहीं होगा. राष्ट्रीय टीम के कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा होगी, उन्हें कोच के तौर पर खुद को साबित करने की शायद कोई जरूरत नहीं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के कोच के तौर पर अलग तरह की चुनौतियां हैं, जिनसे उन्हें निपटना होगा. भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कुछ दिनों में सुपर स्पोर्ट ग्राउंड पर जमकर अभ्यास किया है और हर तरह से अपने को ढालने की कोशिश की है. वैसे सुनने मे यह थोड़ा अजीब लगता है कि सारी दुनिया के मैदानों पर बेहतर कर चुकी टीम इंडिया ने इससे पहले कभी भी दक्षिण अफ्रीका मे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती. दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति से बाहर आने के बाद से 1992 से भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही है लेकिन पिछले 29 सालों में कोई भी टेस्ट सीरीज उसके हाथ नहीं लग सकी है. वैसे दोनों टीमों को वज़न मे तौलें तो ऐसा लगता है की इस बार भारत के वहां इतिहास रचने की बेहतर संभावनाए हैं. भारतीय टीम में रोहित शर्मा के अलावा सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं. उनकी जगह प्रियांक पांचाल को स्क्वाड में शामिल किया जा चुका है. उनके अंतिम एकादश में शामिल होने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं देतीं. टी20 और वनडे की कप्तानी मिलने के बाद रोहित शर्मा को टेस्ट टीम मे भी उप कप्तान बनाया गया था. अब उनकी गैर मौजूदगी मे लोकेश राहुल टीम के उप कप्तान होंगे. इसका मतलब है कि अजिंक्य रहाणे के लिए अंतिम ग्यारह में शामिल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. रहाणे को खेलने का मौका मिलता है या फिर आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से बाहर रहना पड़ेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं. वैसे फॉर्म से बाहर तो विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैं. लेकिन कोहली टीम के कप्तान हैं और एक बल्लेबाज के तौर पर निश्चित तौर पर रहाणे से बेहतर भी. वैसे विराट के लिए फॉर्म में वापसी करना वर्तमान हालात में कहीं ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हालात बदले हैं. बदले हालात में विराट कोहली पहले की तरह सहज स्तिथि में दिखाई नहीं देते. दो दिन पहले ही ताजा रैंकिंग में उनका छठा स्थान खिसक कर सातवां हो गया है. दक्षिण अफ्रीका को सीरीज शुरू होने से पहले ही एक झटका लगा है क्योंकि एनरिक नॉर्किया को चोट के कारण सीरीज से बाहर हो जाना पड़ा है. जाहिर है कि इसका कुछ फायदा तो भारत को मिलेगा ही. नॉर्किया की तेज गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब होती हैं और दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर तो उनकी गति और भी बढ़ जाती है. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाली टीम में कैगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी जैसे तेज गेंदबाज अब भी डटे हुए हैं. कोरोना के मामले दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वहां का घरेलू क्रिकेट फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. बावजूद इसके दोनों टीमों को कोरोना के मकड़जाल से महफूज रखने की पूरी तयारी कर ली गई है. मजबूत बायो बबल बनाया गया है, लेकिन छनकर आ रही खबरों से ऐसा लगता है कि किसी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी सीरीज चलती रहेगी और दोनों बोर्ड इस पर एकमत भी हो सकते हैं. आने वाले दिनों का यह दस्तूर हो सकता है कि इन हालत मे सभी परीक्षण कर और एहतियात बरतकर सिलसिला चलता रहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भी दो दिन पहले इसी तरह की बात कही है. बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले टेस्ट में कोई दर्शक नहीं होगा और ऐसे में खिलाड़ियों को फिर से सूना-सूना महसूस होगा. बीच मे दर्शकों की वापसी हुई थी, लेकिन समूची दुनिया मे फिर बढ़ते मामलों ने फिलहाल के लिए दर्शकों का दरवाजा बंद कर दिया है. इसलिए स्टेडियम से बाहर अपने प्रशंसकों के लिए खुशी लाने का जिम्मा मेजबान कप्तान डीन एल्गर पर भी होगा. आईपीएल का अगला संस्करण शुरू होने में अभी देर है लेकिन घोषणा कर दी गई है कि इसके लिए मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरू में होंगे. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्रायन लारा और डेल स्टेन को सपोर्ट स्टाफ के रूप में शामिल किया है. इसके अलावा विजय दाहिया को लखनऊ टीम ने सहायक कोच नियुक्त कर दिया है. यूएई में अंडर 19 खिलाड़ियों का एशिया कप शुरू हो चुका है. भारत ने अपने पहले मैच में कल मेजबान यूएई को 154 रन से हराया. इस मैच में भारत के लिए हरनूर सिंह ने 120 रन की शतकीय पारी खेली. यश धूल ने भी अर्धशतक जमाया. राजवर्धन हंगरेकर ने 48 रन बनाने के अलावा तीन विकेट भी लिए. मेजबान टीम से टक्कर होने के बाद भारत का दूसरा मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा, जबकि ग्रुप ए का अंतिम लीग मैच अफगानिस्तान के साथ होगा. साल के अंतिम दिन पता चलेगा कि कौन चैंपियन बनता है. दिल्ली के यश धूल एशिया कप के बाद अगले महीने वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत के कप्तान होंगे. वर्ल्ड कप में भारत को साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ ग्रुप बी में खेलना होगा. भारत इस वर्ल्ड कप को चार बार जीत चुका है. इधर भोपाल में आज से भारत और बांग्लादेश के दृष्टिबाधित क्रिकेटरों के बीच टी 20 मैचों की सीरीज शुरू हो गई है. इसके बाद दोनों देश तीन वनडे मैच भी खेलेंगे. कर्नाटक के सुनील रमेश भारतीय टीम के कैप्टन और हरियाणा के दीपक मलिक उपकप्तान हैं. भारत का घरेलू क्रिकेट लगातार जारी है. अंडर 19 की चार दिवसीय मैचों वाली कूच बिहार ट्रॉफी का चौथा राउंड कल ही खत्म हुआ है. कुछ खिलाड़ियों ने इस राउंड में शतक लगाया तो कुछ शतक जड़ने से चूक गए. लेकिन दोहरा शतक जमाकर असली रंग जमाया उत्तर प्रदेश के अर्जुन भारद्वाज और तमिलनाडु के बी सचिन तथा भूपति कुमार ने. पांचवां राउंड 27 दिसम्बर से शुरू होगा. तो यह था, सप्ताह भर की क्रिकेट हलचल पर हमारा पॉडकास्ट- सुनो दिल से- अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक चलते रहिए न्यूज़ 18 के साथ, अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को नमस्कार. टैग्ज़ : cricket news

India vs South Africa

News18 Podcast

Suno Dil Se

team india

Virat Kohli