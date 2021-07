Podcast: भारत ने लंका और विंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धोया, पर उलटफेर आयरलैंड के नाम रहा Share



July 19, 2021, 8:32 pm Podcast: खेलों की दुनिया में बीता सप्ताह काफी रोमांचक रहा. इस दौरान भारतीय टीम ने श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज की, तो वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला. वहीं, आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सनसनी मचा दी. न्यूज18हिंदी के पॉडकास्ट ‘वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन’ में नवीन श्रीवास्तव से सुनिए हफ्तेभर का लेखाजोखा.

खेलों की दुनिया में बीता सप्ताह बड़े उलटफेर और रोमांच लेकर आया. भारतीय टीम ने श्रीलंका पर आसान जीत दर्ज की, तो वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला. वहीं, आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सनसनी मचा दी. न्यूज18हिंदी के पॉडकास्ट ‘वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन’ में नवीन श्रीवास्तव से सुनिए हफ्तेभर का लेखाजोखा. शुरुआत क्रिकेट से...



शिखर धवन, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ की तूफानी पारियों और गेंदबाज़ों की सटीक गेंदबाज़ी की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका को पहले वनडे मैच में सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य को भारत ने 37वें ओवर में ही सिर्फ तीन विकेट खोकर प्राप्त कर लिया. पृथ्वी शॉ ने टीम के लिए धुआंधार शुरुआत की और मात्र 24 गेंदों में 43 रन बनाए. शिखर धवन की शानदार 86 रनों की नाबाद अर्द्धशतकीय कप्तानी पारी खेली. ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 59 रन बनाए. इसके पहले भारतीय गेंदबाज़ों के सटीक आक्रमण के समक्ष श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 263 रन ही बना सकी. चामिरा करुणारत्ने ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली. कप्तान दासुन शनाका ने 38, सालांका ने 39 और अविष्का फर्नांडो ने 33 रन बनाए. भारत की ओर से कुलदीप यादव और दीपक चाहर ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.



कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में शिखर धवन ने वनडे इंटरनेशनल में अपने 6000 रन भी पूरे किए. धवन ने 23 रन बनाने के साथ ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. धवन ने 140वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की. इसके अलावा धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने दस हज़ार रन भी पूरे कर लिए. वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम है. अमला ने 123 पारियों में ये रन बनाए. विराट कोहली ने 6000 रन 136 पारियों में बनाए. धवन ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा.



श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन ने अपने डेब्यू में रिकॉर्ड अर्द्धशतकीय पारी खेली. ईशान ने ये रिकॉर्ड अपने जन्मदिन के दिन बनाया. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत छक्का लगाकर की. ईशान ने मात्र 33 गेंदों में अपना अर्द्धशतक बनाया और वे वनडे डेब्यू में सबसे तेज अर्द्धशतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए. वनडे डेब्यू में सबसे तेज अर्द्धशतक बनाने का रिकॉर्ड क्रुणाल पांड्या के नाम पर है.



भारत- इंग्लैंड सीरीज़ से पहले भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और एक स्टॉफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. ऋषभ पंत यूरो कप का फाइनल मुकाबला देखने गये थे, जहां हजारों की भीड़ थी. जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत में कोरोना का डेल्टा वेरियंट है. उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है. चार अगस्त से शुरू रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया अपनी छुट्टियां पूरी कर लंदन आ चुकी है. यहां से टीम डरहम रवाना होगी, जहां 20 जुलाई से भारत अभ्यास मैच खेलेगी.



17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में आयोजित होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने ग्रुप का निर्धारण कर दिया है. भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है. इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के अलावा दो क्वालीफायर टीमें होगी. इससे पहले आखिरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें 2019 वनडे विश्व कप में आमने-सामने थीं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था. अब दो साल बाद दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा.



पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 करारी शिकस्त दी. वेस्टइडीज़ ने सेंट लूसिया में खेला गया पांचवां और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 16 रनों से जीता. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 8 विकेट पर 199 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 183 रन बना सकी. मैच में सिर्फ 34 गेंदों में 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले वेस्टइंडीज़ के इविन लुइस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जबकि सीरीज सर्वाधिक विकेट लेने वाले हेडन वाल्श को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया.



लियाम लिविंगस्टोन की सिर्फ 43 गेंदों में 103 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी के बावजूद इंग्लैंड को सीरीज़ के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान ने 31 रनों से हरा दिया. ट्रेंट ब्रिज के नॉटिंघम में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए मिले 233 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 19.2 ओवरों में 201 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई. मैच में तीन विकेट लेने वाले शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया.



जानेमन मलान और क्विंटन डी कॉक की शानदार शतकीय पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को तीसरे वनडे मैच में 70 रन से हरा दिया. आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हो गई. जीत के लिए मिले 347 रनों के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 276 रन पर आउट हो गई. मैच में 177 रनों की बेहतरीन पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के जानेमन मलान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.



पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 14 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में बाबर आजम ने विराट कोहली को काफी पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शतकीय पारी पूरी की. उन्होंने 83वें मैच की 81वीं पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया. हालांकि, विराट कोहली के नाम 43 वनडे शतक हैं और वे सबसे अधिक वनडे शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर 49 शतक के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं.



मैन ऑफ द मैच लिटन दास की 102 रनों की शानदार शतकीय पारी और शाकिब अल हसन पांच विकेट की घातक गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 155 रन से परास्त किया. जीत के लिए मिले 277 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 121 रनां सिमट गई. लिटन दास को चुना गया.



टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारत का पहला दल शनिवार को रवाना हुआ. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले आठ खेलों के भारतीय खिलाड़ियों एवं सहयोगी सदस्यों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई दी. शनिवार को रवाना हुए भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुडे 54 खिलाड़ी शामिल हैं. खिलाड़ियों के साथ शेष सहयोगी सदस्य और आईओए के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक है.



23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत की एकमात्र शीर्ष भारोत्तोलक मीराबाई चानू, राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा और सहायक कोच संदीप कुमार के साथ शुक्रवार को ही अमेरिका में अपने प्रशिक्षण केन्द्र से टोक्यो पहुंच गयी थी. भारतीय मुक्केबाज़ों का दल भी इटली से टोक्यो रवाना हो चुका है. जबकि निशानेबाज़ों का दल क्रोएशिया से टोक्यो आने के बाद शनिवार को खेल गांव पहुंचा. वरुण ठक्कर, गणपति चेंगप्पा, विष्णु सरवनन, नेत्रा कुमानन के साथ भारतीय नौकायन दल सबसे पहले टोक्यो पहुंचा था.



कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन सख्त प्रतिबंधों के साथ दर्शकों के बिना होगा. जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों पर कोरोना अपने पांव पसारता दिख रहा है. टोक्यो ओलंपिक खेलों के सीईओ तोशीरो मुटो ने शनिवार को एथलीट स्थल पर कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने की पुष्टी की थी. लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इन खेलों में भाग लेने जा रहे दो खिलाड़ियों सहित कुल तीन खिलाड़ियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है. ये पहला अवसर है जबकि खेल गांव में रह रहे खिलाड़ियों को संक्रमण हुआ है. टैग्ज़ : cricket news

