Podcast: वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय टीम की निगाहें अब T20 सीरीज पर

Podcast: टीम इंडिया (Team India) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत दर्ज की. टीम ने सीरीज में कई बदलाव किए. इससे टीम ने अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर संकेत दिए हैं. वहीं आईपीएल 2022 (IPL 2022) का ऑक्शन कल से होने जा रहा है. लगभग 600 खिलाड़ी इसमें उतर रहे हैं. नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. बीता सप्ताह क्रिकेट में भारत के लिए स्वर्णिम उपलब्धियों वाला रहा. जहां भारतीय टीम एक हज़ार वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी और इस ऐतिहासिक मुकाबले में कैरेबियन टीम को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई तो वहीं भारत की युवा टीम ने पांचवीं बार अंडर-19 विश्वकप जीतकर इतिहास रचा. नमस्कार, सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक पॉडकास्ट के साथ मै हूं संजय बैनर्जी. स्वागत आप सभी का- ‘सुनो दिल से’. वेस्टइंडीज की टीम भारत में है, जिसने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज 3-2 से जीती है. उधर भारत टेस्ट और वन डे दोनों सीरीज दक्षिण अफ्रीका में हार कर लौटा है. वेस्टइंडीज और मेजबान भारत पहले वनडे और फिर टी-20 में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं.नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्‍ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में - राफेल नडाल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा, दोनों फार्मेटों में बतौर कप्तान करेंगे रोहित शर्मा वापसी, भारतीय टीम अंडर-19 विश्वकप के सेमीफाइनल में, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को लेकर लिया बड़ा फैसला, दो चरणों में होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन और कुछ संक्षिप्त खेल समाचार...साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे.भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.

Podcast: 'क्लास इज परमानेंट...' की कहावत ने न जाने कितने क्रिकेटरों की अकर्मण्यता छिपाई है





