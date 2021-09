Podcast, स्पोर्ट्स बुलेटिन- भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दुखद अंत, अब IPL 2021 का रोमांच Share



September 13, 2021, 7:23 pm न्यूज 18 हिंदी के साप्ताहिक स्पोर्ट्स बुलेटिन में जानिए खेल की बड़ी खबरें. IPL 2021 और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज (IND VS ENG) में क्या रहा खास, कैसे फिर टूटा जोकोविच का सपना

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री सहित कुछ अन्य सहयोगी स्टाफ में कोविड-19 के मामले आने के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच नही खेला जा सका. विराट कोहली की अगुआई वाली टीम के खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस की जांच में नेगेटिव आने के बावजूद मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सहायक फिजियो योगेश परमार के पांचवें मैच से पहले पॉजिटिव आने के बाद उन्हें डर था कि मुकाबले में खेलने के दौरान वे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचवें टेस्ट के रद्द होने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ने आईसीसी को लेटर लिखकर इस पर फैसला लेने की अपील की है. दोनों टीमों के बीच खेली गई यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा थी ऐसे में आईसीसी इस मुकाबले को लेकर अंतिम निर्णय क्या लेती है यह देखना होगा. फिलहाल मैनचेस्टर टेस्ट स्थगित होने के बाद भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का आईपीएल 2021 के लिए यूएई जाने का सिलसिला जारी है. शनिवार को आरटी-पीसीआर जांच में दो दिन में दूसरी बार नेगेटिव आने के बाद भारतीय क्रिकेटर संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए. जबकि भारतीय टीम से अभिमन्यु ईश्वरन और अर्जन नागवासवाला दुबई रवाना नहीं होंगे, क्योंकि वे किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं हैं. खिलाड़ियों की दूसरी रिपोर्ट पर बीसीसीआई ने कहा है कि, ‘अच्छी बात यह है कि सभी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य आरटी-पीसीआर की दूसरी जांच में नेगेटिव आए हैं. रिपोर्ट आने से पहले अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल 2021 के लिए दुबई रवानगी कर चुके हैं. गौरतलब है आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के मुकाबले 19 सितंबर से यूएई में शुरू होंगे.

इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान ने आईपीएल 2021 के दूसरे फेज से नाम वापस ले लिया है. उनके स्थान पर पंजाब किंग्स ने साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एडम मार्करम को शामिल किया है. पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जेपी ड्यूमिनी और पूर्व बल्लेबाज जस्टिन सैमंस अगले महीने यूएई और ओमान में खेले जाने वाले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में बतौर स्पेशलिस्ट सलाहकार दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ जुड़ेंगे. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस बार स्पेशलिस्ट सलाहकारों का एक पैनल चुना है. टॉम लाथम की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज खेलने गई है. टीम इस दौरे पर अपने नियमित कप्तान केन विलियमसन और कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना आई है. इस दौरे पर न्यूज़ीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. पहला वनडे मैच 17 सितंबर को होगा. सीरीज का दूसरा मैच 19 और आखिरी वनडे 21 सितंबर को खेला जाएगा. तीनों ही मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे. इसके बाद पांच मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत 25 सितंबर से होगी और सीरीज़ के पाचों मैच लाहौर में होंगे. टेनिस की खबरें

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का कैलेंडर ग्रैंड स्लैम के साथ 21वां ग्रैडस्लैम खिताब जीतने का सपना तब टूट कर बिखर गया जब रविवार रात को खेले गए खिताबी मुकाबले में जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा. जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन में खिताबी जीत दर्ज की थी. यूएस ओपन 2021 का पुरूष एकल का खिताब दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने जीत कर पहला ग्रेंडस्लैम खिताब अपने नाम किया. जबकि ब्रिटेन की युवा सनसनी एमा राडुकानू ने इतिहास रचते हुए यूएस ओपन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया. इसी के साथ इस बार यूएस ओपन को एक नई चैंपियन मिली. यूएस ओपन पुरूष सिंगल के खिताबी मुकाबले में मेदवेदेव ने जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 और 6-4 से हराया. अगर जोकोविच खिताब जीत जाते तो यह उनका 21वां ग्रैंडस्लैम होता. वह अभी 20 ग्रैंडस्लैम खिताब के साथ रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी पर हैं. इसके पहले खेले गए संघर्षपूर्ण व रोमांचक सेमीफानल मैच में जोकोविच ने ज्वेरेव को 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 और 6-2 से हराया. दूसरे सेमीफाइनल मैच में रुस मेदवेदेव ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिमे को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 व 6-2 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया. -उधर महिला सिंगल के फाइनल में ब्रिटेन की 18 वर्षीय एमा राडुकानू ने कनाडा की लैला फर्नांडीज को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया. इसके साथ ही राडुकानू वर्जिनिया वेड के 1977 बाद ग्रैंडस्लेम खिताब अपने नाम करने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनीं.ं. वर्जिनिया ने 1977 में विम्बलडन खिताब जीता था. खास बात यह रही कि इस मैच को देखने के लिए वर्जिनिया वेड भी मौजूद थीं. -जो सालीसबरी और राजीव राम की जोड़ी ने जेमी मरे और ब्रुनो सोरेस की जोड़ी को हराकर अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का पुरूष युगप का खिताब अपने नाम. यह इस जोड़ी का दूसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. -और अब एक नज़र कुछ अन्य खेल समाचारों पर—

-टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड पांच गोल्ड सहित 19 मेडल जीते. पैरालंपिक खेलों में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. पैरालंपिक टीम के स्वदेश वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की. मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि मुझे आप सभी से प्रेरणा मिलती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर जारी वीडियो में प्रधानमंत्री पैरा एथलीट खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं. -हॉकी इंडिया ने सोमवार से शुरू होने वाले सीनियर महिला नेशनल कोचिंग कैंप के लिए रविवार को 25 खिलाड़ियों का चयन किया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चैथे स्थान पर रहने वाली टीम की खिलाड़ी भी शामिल हैं. इन 25 संभावित खिलाड़ियों में गगनदीप कौर, मारियाना कुजुर, सुमन देवी थौडाम और महिमा चैधरी शामिल हैं जिन्हें जूनियर से सीनियर कोर ग्रुप में लाया गया है. अनुभवी खिलाड़ी लिलिमा मिंज, रश्मिता मिंज, ज्योति राजविंदर कौर और मनप्रीत कौर को भी शिविर के लिये बुलाया गया है. -अर्जेंटीना के महान खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी ने बोलिविया के खिलाफ खेले गए फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच में हैट्रिक जमाते हुए महान खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया. इस हैट्रिक के साथ अब मेसी के नाम दक्षिण अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. मेसी के नाम अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 79 गोल करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इसी मैच में ही ब्राजील के पेले के 77 और ईराक के हुसैन सईद के 78 गोल करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में छठवें नंबर पर हैं. नंबर एक पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 111 गोल किए हैं. उनके बाद अली देई 109, मोख्तार डहारी 89, फेरेंक पुस्कास 84 और गॉडफ्रे चितलु 79 गोल शामिल हैं. -भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने मनिका बत्रा द्वारा नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय के खिलाफ लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए शनिवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया. टीटीएफआई अध्यक्ष चिरंजीब चैधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. यह समिति छह सप्ताह में रिपोर्ट देगी.

टैग्ज़ : IPL 2021

