Podcast: स्पोर्ट्स बुलेटिन- कोहली ने दी रोहित शर्मा को 'विराट' चोट, धोनी ने लगाई 'हैट्रिक'

September 27, 2021, 6:53 pm IPL 2021 का रोमांच एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है. यहां पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ की दौड़ में पिछड़ती दिख रही है और धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है.

नमस्कार….न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. आईपीएल 2021 के तहत यूएई में खेले जा रहे दूसरे चरण के लीग मैचों का कारवां जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ रोमांचक होती जा रही है. साथ ही अब वह दौर भी आ ही गया है जब कुछ ऐसी टीमें, जिनका प्लेऑफ की रेस में लौटना लगभग मुमकिन नहीं है, वे टीमें कुछ मज़बूत टीमों का बना बनाया खेल व समीकरण बिगाड़ सकती हैं. बहरहाल आईपीएल 2021 में रविवार का दिन वाकई क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट की शानदार दावत के साथ सुपर संडे साबित हुआ. डबल हैडर, यानि एक दिन में दो मैचों का आनंद. आईपीएल 2021 के तहत खेले गए 38वें मैच का रोमांचक निर्णय जहां मैच की अंतिम गेंद पर हुआ, चेन्नई ने जीत की हैट्रिक लगाई. इस जीत के साथ ही सीएसके एक बार फिर से आईपीएल की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया और वो प्लेऑफ में स्थान बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है. दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टूर्नामेंट के 39वें मैच में हर्षल पटेल की हैट्रिक देखने को मिली. बैंगलोर मुंबई इंडियंस को हराकर प्वाइंट टेबल में तीसरे नंबर पर जा पहुंचा इसके पहले आईपीएल 2021 में शनिवार को भी डबल हैडर मुकाबले खेले गए. टूर्नामेंट के 36वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रनों से करारी शिकस्त दी तो वहीं 37वें व संघर्षपूर्ण मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर 5 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की. आईपीएल-2021 के पहले चरण में सबसे सफल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरे चरण में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और अब तक खेले दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. राजस्थान रॉयल्स पर मिली जीत के बाद दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है. -आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में रविवार को अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स पर मैच की अंतिम गेंद पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 171 रन बनाए. राहुल त्रिपाठी ने सबसे अधिक 45 रन बनाए. कोलकाता को 171 रनों के योग तक पहुंचाने में दिनेश कार्तिक और नितीश राणा ने अहम भूमिका निभाई. दानों ने मिलकर छठवें विकेट के लिए मात्र 18 गेंद में 41 रनों की साझेदारी की. राणा 37 रन बनाकर नाबाद रहे. कार्तिक ने सिर्फ 11 गेंदों में 26 रनों की आक्रमक पारी खेली. वैंकटेश अय्यर ने 18 और आंद्रे रसेल ने 20 रनों का योगदान दिया. चेन्नई की ओर से जोश हेजलवुड ने और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए. रविंद्र जडेजा ने कसी हुई गेंदबाज़ी की और एक विकेट लेने में भी कामयाब हुए. दूसरे चरण में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला था. दोनों ही टीमें अपने-अपने शुरुआती दोनों मैच जीती थीं. ये मैच जीतकर चेन्नई ने जीत की हैट्रिक भी लगा ली. चेन्नई को जीत के लिए मिले 172 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में और अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाने में रविंद्र जडेजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा. चेन्नई का स्कोर जब 18 ओवरों की समाप्ती पर 6 विकेट पर 146 रन था, उस समय उसे जीत के लिए मात्र 12 गेंद में 26 रन बनाने थे. लक्ष्य कठिन था. लेकिन रविंद्र जडेजा ने प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा फेंके गए 19वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के और इसके बाद पांचवीं और छठी गेंद पर चौके लगाकर मैच का रुख पलट दिया. अब चेन्नई को जीत के लिए अंतिम ओवर में केवल 4 रन बनाने थे. ये स्थिति देखकर किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैच में अभी भी बहुत रोमांच शेष है. कप्तान मॉर्गन ने सुनील नरेन से 20वां ओवर कराया और नरेन ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन को पैवेलियन भेज दिया. इसके बाद उन्होंने अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और पांचवीं गेंद पर उन्होंने जडेजा को एलबीडब्ल्यू करके सनसनी फैला दी और मैच का रोमांच चरम पर आ गया. मुकाबले को जीतने के लिए चेन्नई को अंतिम गेंद पर एक रन चाहिए था और दीपक चाहर अंतिम गेंद पर एक रन बनाकर टीम को दो विकेट से रोमांचक जीत दिला दी. -रविवार को खेले गए दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को एकतरफा मुकाबले में आसानी से 54 रनों से हरा दिया. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सातवें नंबर पर पहुंच गयी है. संयुक्त अरब अमीरात में लगातार सात हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की यह पहली जीत है. जबकि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में मुंबई की यह लगातार तीसरी हार है. बैंगलोर इस जीत के साथ ही अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. इस मैच में आरसीबी ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 165 रन बनाए थे. जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 19वें ओवर की पहली गेंद पर 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. आरसीबी के लिए तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने हैट्रिक लेने के साथ ही सबसे चार विकेट लिए. हर्षल पटेल ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पंड्या को कोहली के हाथों कैस कराया और अगली ही गेंद पर पोलार्ड को बोल्ड कर दिया और राहुल चाहर को आउटकर हैट्रिक बनाई. युजवेंद्र चहल ने तीन और ग्लेन मैक्सवेल ने दो विकेट लिए. रविवार तक खेले गए 39वें मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप दिल्ली के शिखर धवन के पास है, जिन्होंने 10 मैच में अब तक 430 रन बनाए हैं. -भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेली गई तीन मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज़ मेजबान टीम ने 2-1 ज़रूर जीती, लेकिन भारतीय महिला टीम ने तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया के पिछले 26 वनडे मैचों से चले आ रहे विजय अभियान रोक दिया. ऑस्ट्रेलिया को लगातार 26 वनडे जीतने के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से, जबकि दूसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज़ में 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली थी, जबकि तीसरा मैच भारत ने दो विकेट से अपने नाम किया. जीत के लिए मिले 265 रनों का लक्ष्य भारत ने तीन गेंदें शेष रहते हुए आठ विकेट खोकर प्राप्त कर लिया. यास्तिका ने 64 और शेफाली वर्मा ने 56 रनों की शानदार अर्द्धशतकीय पारियां खेलीं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए. इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 264 रन बनाए. भारत की ओर से झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकार ने 3-3 विकेट लिए. दोनों टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट और उसके बाद 3 टी20 मैचों की सीरीज क्वींसलैंड में खेली जाएगी. -और अब एक नज़र कुछ अन्य संक्षिप्त खेल समाचारों पर….

-सुदिरमन कप बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरूआत रविवार से हुई. भारत को इस टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में पिछले चैंपियन चीन, तीन बार सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले थाईलैंड और मेजबान फिनलैंड के साथ रखा गया है. भारतीय टीम टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बिना खेल रही है. -केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर अल्टीमेट साइकलिंग चैलेंज की शुरुआत की. यह चैलेंज आज़ादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है. इसका आयोजन लद्दाख पुलिस ने भारतीय साइकलिंग महासंघ के साथ मिलकर किया है. -भारत की सानिया मिर्जा साल के अपने पहले खिताब से बस एक कदम दूर हैं. शनिवार को वह ओस्ट्रावा ओपन के महिला डबल्स के फाइनल में स्थान बनाने में कामयाब हुईं. 34 वर्षीय सानिया के पास अब 2021 में अपना पहला खिताब जीतने का मौका है. सानिया करियर में कुल छह ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं. -भारत की महिला और मिश्रित युगल कंपाउंड तीरंदाज़ी टीम को कोलंबिया के खिलाफ एकतरफा मुकाबलों में शिकस्त के साथ विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. भारत विश्व चैंपियनशिप में अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए चुनौती पेश कर रहा था. भारत अब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है. -किसी एनबीए टीम में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी और अभी डोपिंग के कारण प्रतिबंध झेल रहे सतनाम सिंह भामरा ने अब कुश्ती में दो-दो हाथ करने का फैसला किया है और उन्होंने अमेरिका में पेशेवर लीग के साथ करार किया है. -दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए टेबल टेनिस महासंघ के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर में शामिल होना अनिवार्य बताया गया है. खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में टीम में चुन जाने के खिलाफ कोर्ट का रूख किया था. भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने एशियाई चैंपियनशिप में चुने जाने के लिए राष्ट्रीय शिविर में भाग लेना अनिवार्य किया था. मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. -न्यूज़ 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज का सफ़र यहीं तक. ताजतरीन खेल खबरों और नए ऐपिसोड के साथ हम आपसे फिर मुख़ातिब होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

