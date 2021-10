IPL Podcast: मुंबई इंडियंस की जान हलक में, प्लेऑफ में पहुंचने के लाले पड़े, CSK नंबर-1

IPL 2021 का रोमांच एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है. यहां पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ की दौड़ में पिछड़ती दिख रही है और धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है.Podcast Suno Dil Se: क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा आकर्षण आईपीएल 2021 है. यह लीग यूएई में खेली रही है, लेकिन लोगों की निगाहें उन सितारों पर लगी हुई हैं जो टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में भारत के लिए जोर आजमाइश करने वाले हैं.Podcast: कोरोनावायरस के कारण लगे लंबे ब्रेक के बाद यूएई में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. इससे जहां दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमियों को राहत मिली. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को इसी दौरान बड़ा झटका लगा. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा रद कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी छोड़ने के ऐलान से, आईपीएल 2021 (IPL 2021) के मैदान तक. मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी की आवाज में सुनिये क्रिकेट की बड़ी खबरेंन्यूज 18 हिंदी के साप्ताहिक स्पोर्ट्स बुलेटिन में जानिए खेल की बड़ी खबरें. IPL 2021 और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज (IND VS ENG) में क्या रहा खास, कैसे फिर टूटा जोकोविच का सपना

Podcast: बार-बार ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह जाती है भारतीय बल्लेबाजी? Share





September 3, 2021, 1:26 pm

IPL 2021 का रोमांच एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है. यहां पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ की दौड़ में पिछड़ती दिख रही है और धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है.Podcast Suno Dil Se: क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा आकर्षण आईपीएल 2021 है. यह लीग यूएई में खेली रही है, लेकिन लोगों की निगाहें उन सितारों पर लगी हुई हैं जो टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में भारत के लिए जोर आजमाइश करने वाले हैं.Podcast: कोरोनावायरस के कारण लगे लंबे ब्रेक के बाद यूएई में आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. इससे जहां दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमियों को राहत मिली. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को इसी दौरान बड़ा झटका लगा. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा रद कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी छोड़ने के ऐलान से, आईपीएल 2021 (IPL 2021) के मैदान तक. मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी की आवाज में सुनिये क्रिकेट की बड़ी खबरेंन्यूज 18 हिंदी के साप्ताहिक स्पोर्ट्स बुलेटिन में जानिए खेल की बड़ी खबरें. IPL 2021 और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज (IND VS ENG) में क्या रहा खास, कैसे फिर टूटा जोकोविच का सपनाभारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट (India vs England, 5th Test) रद्द हो गया. भारत ने टेस्ट सीरीज में जबर्दस्त खेल दिखाया लेकिन इस सीरीज का दुखद अंत हुआ. भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में क्या हासिल किया, जानिए इस पॉडकास्ट में...टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में भारतीय खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देश को 19 मेडल जिताए. भारत ने 5 गोल्ड जीते और ये उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.Podcast Suno Dil Se: इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) लीड्स के बाद ओवल टेस्ट में भी भारतीय बल्लेबाजी भरभराने लगी थी. गनीमत रही कि शार्दुल ठाकुर का बल्ला चला और उनके अर्धशतक ने पहली पारी में भारत को 200 रन के आंकड़े के नजदीक पहुंचा दिया.