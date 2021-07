Podcast, सुनो दिल से: भारतीय टीम पर कोरोना का वार, श्रीलंका से टी20 सीरीज में मिली हार

Podcast: खेलों की दुनिया में बीता सप्ताह ऐतिहासिक रहा. लंबे इंतजार के बाद आखिर टोक्यो ओलंपिक गेम्स शुरू हो गए हैं. भारत ने इन खेलों में धमाकेदार शुरुआत की और मेडल इवेंट के पहले ही दिन सिल्वर पर कब्जा कर लिया. भारत को यह मेडल वेटलिफ्टिंग की गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने दिलाया. इसी हफ्ते भारत ने श्रीलंका से वनडे सीरीज भी जीत ली. न्यूज18हिंदी के पॉडकास्ट ‘वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन’ (News18 Sports Bulletin) में नवीन श्रीवास्तव से सुनिए हफ्तेभर का लेखाजोखा.Podcast, सुनो दिल से में मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी से सुनिये कैसा रहा श्रीलंका में भारत की युवा ब्रिगेड का प्रदर्शन? इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को क्या हुआ हासिल? Podcast: खेलों की दुनिया में बीता सप्ताह काफी रोमांचक रहा. इस दौरान भारतीय टीम ने श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज की, तो वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला. वहीं, आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सनसनी मचा दी. न्यूज18हिंदी के पॉडकास्ट ‘वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन’ में नवीन श्रीवास्तव से सुनिए हफ्तेभर का लेखाजोखा.इंग्लैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कोरोना की चपेट में आ गए. कैसी चल रही है श्रीलंका में भारतीय टीम की तैयारी और यूरो कप में कैसे इटली बना चैंपियन? Podcast में संजय बैनर्जी से सुनिए स्पोर्ट्स बुलेटिनPodcast: खेलों की दुनिया में बीता सप्ताह काफी रोमांचक रहा. इस दौरान यूरो कप, कोपा अमेरिका कप से लेकर विंबलडन फाइनल तक तमाम बड़े इवेंट हुए. इसके अलावा भारत बनाम इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज भी रोमांच पैदा करती रही. इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का सूपड़ा भी साफ हो गया. न्यूज18हिंदी के पॉडकास्ट ‘वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन’ में नवीन श्रीवास्तव से सुनिए हफ्तेभर का लेखाजोखा. Sports Podcast: मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी से सुनिए हफ्ते भर की बड़ी खबरें. भारत के श्रीलंका (India vs Sri Lanka) और इंग्लैंड दौरे (India vs England) से क्या बड़ी न्यूज आई हैं और यूरो कप में क्या हुआ.

Podcast: न्यूजीलैंड के चैंपियन बनते ही WTC का नया शेडयूल जारी, सानिया बनाएंगी ओलंपिक में इतिहास, फेडरर को मुश्किल ड्रॉ Share





June 27, 2021, 9:23 pm

