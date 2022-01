Podcast: भारत vs वेस्टइंडीज सीरीज में बदलाव, रणजी ट्रॉफी के मुकाबले जल्द होंगे शुरू Share



January 25, 2022, 12:07 pm भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.

नमस्कार. न्यूज18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. शुरुआत करते हैं क्रिकेट से. तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. केपटाउन में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्विंटन डिकॉक की 124 रनों की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 287 रन बनाए. रासी वैन डर डुसेन ने 52 और डेविड मिलर ने 39 रनों का योगदान दिया. सबसे अधिक तीन विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे. दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह ने 2-2 और युजवेंद्र चहल ने एक विकेट लिया. जीत के लिए मिले 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जीत से सिर्फ चार रन दूर रह गई. भारत की पूरी टीम 4 गेंदें शेष रहते 283 रन बनाकर आउट हो गई. दीपक चाहर ने भारत को मैच में वापसी कराने की कोशिश की और उन्होंने 31 गेंदों में 54 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे अधिक 65 रन बनाए. शिखर धवन ने सीरीज में अपना दूसरी अर्धशतक बनाया. धवन ने 61 रनों की पारी खेली. सूर्यकुमार यादव ने 39 रनों का योगदान दिया. इस मुकाबले में शतकीय पारी खेलने वाले क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ अपना छठा वनडे शतक बनाया. इसी के साथ डिकाॅक एक देश के खिलाफ सबसे कम पारियों में 6 वनडे इंटरनेशनल शतक लगाने वाले विश्व के पहले बैटर बन गए हैं. डिकॉक ने ये उपलब्धि सिर्फ 16 पारियों में हासिल की है. वहीं भारत के वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 पारियों में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 शतक बनाए थे. इतनी ही पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरॉन फिंच ने 6 शतक बनाए हैं. पाकिस्तानी बल्लेबाज सईद अनवर ने श्रीलंका के खिलाफ 26 पारियों में ऐसा किया था. बीसीसीआई ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए बायो-बबल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया है. भारत-वेस्टइंडीज वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के मैच अब 6 शहरों में न होकर केवल 2 शहरों में ही खेले जाएंगे. वनडे सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी, जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित होगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रविवार 6 फरवरी को पहला वनडे, 9 फरवरी को दूसरा वनडे और 11 फरवरी को तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के मुकाबले 16 फरवरी, 18 फरवरी और 20 फरवरी को कोलकाता में होंगे. आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप-बी के अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में भारतीय बल्लेबाजों के जबर्दस्त प्रदर्शन की बदौलत भारत ने युगांडा को 326 रनों से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. अब क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा. ब्रायन लारा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 405 रनों का विशाल स्कोर बनाया. राज बावा ने नाबाद 162 और अंगक्रिश रघुवंशी ने 144 रनों की धुआंधार पारी खेली. मैच में भारत के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और युगांडा की टीम को सिर्फ 79 रनों पर समेट दिया. निशांत संधू ने कातिलान गेंदबाजी करते हुए सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए. इस मुकाबले में 162 रनों नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले राज बावा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 2004 में केन्या के खिलाफ 155 रन बनाए थे. आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी लखनऊ और अहमदाबाद ने अपनी-अपनी टीमों के कप्तानों की घोषणा कर दी है. अहमदाबाद ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि आईपीएल 2022 में टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या होंगे. अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ने ये भी बताया कि टीम के साथ राशिद खान और शुभमन गिल को अपने साथ जोड़ लिया गया है. वहीं, लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल को मार्कस स्टोइनिस और युवा स्पिनर रवि बिश्नोई अपने साथ जोड़ा है. केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. कोरोना के कारण पिछले साल नहीं हो सकी रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस सत्र में जनवरी में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा. ऐसे में फिर से इसके आयोजन पर काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि रणजी ट्रॉफी फिर से शुरू होगी और कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट का लीग फेज आईपीएल से पहले कराया जा सकता है. तेज गेंदबाज जेसन होल्डर की घातक गेंदबाजी की बदौलत मेजबान वेस्टइंडीज ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया. उन्होंने 4 विकेट झटके. इंग्लैंड ने दूसरा मैच एक रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर आफ द ईयर चुना है. बाबर आजम बेस्ट वनडे प्लेयर जबकि शाहीद अफरीदी प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए. यानी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 3 पुरस्कार मिला. ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को वुमेंस डबल्स में हार का सामना करना पड़ा. हालांकि वे सीजन के बाद संन्यास लेने वाली हैं. सानिया ने अपने करियर में अब तक 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते. तीन ग्रैंड स्लैम खिताब वुमेंस डबल्स और तीन मिक्स्ड डबल्स के रूप में जीते. सानिया 2015 में युगल रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी भी बनी थीं. सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है. सानिया मिर्जा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल के अंतिम-8 जगह बनाई है. विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रफेल नडाल ने एड्रियन मनारिनो को सीधे सेटों में 7-6 (14), 6-2 और 6-2 हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में 14वीं बार जगह बनाने में सफलता प्राप्त की. नडाल ने 45वीं बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के अंतिम- 8 में स्थान बनाया है और वे फेडरर (58) और नोवाक जोकोविच (51) के बाद तीसरे स्थान पर हैं. सैयद मोदी इंटरनेशल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है. पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है. रविवार को खेले गए एकतरफा खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में अपने ही देश की मालविका बंसोड को सीधे गेमों में 21-13, 21-16 से हराया. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हािजर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : BCCI

Podcast: सेंचुरियन टेस्ट में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत

January 4, 2022, 1:20 pm



January 4, 2022, 1:20 pm भारतीय क्रिकेट अब नये दौर में है जहां कप्तान और कोच बदले हुए हैं. विराट ने पहले ही टी-20 में कप्तानी छोड़ दी थी अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है. सेलेक्टर्स ने पहले ही उनसे वनडे की कप्तानी वापस ले ली थी. ऐसे में विराट के स्थान पर आने वाले नये कप्तान को वह सब कुछ हासिल करना चुनौती होगा जिसे विराट अपने नाम लिख चुके हैं. विराट के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इस पद को संभालेंगे, यह तय लगता है-लेकिन इस बीच तुरुप का पत्ता फेंका है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने. बुमराह ने कहा है कि अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए तो यह सम्मान की बात होगी. बुमराह वैसे भी छोटे फॉमेंट में भारत के उपकप्तान बनाये जा चुके हैं. लेकिन बुमराह की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है.Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है. सेंचुरियन टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान बनाया है. भारत की युवा टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट हराकर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज जीत ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है. टैग्ज़ : cricket news

