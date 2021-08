PODCAST, सुनो दिल से: लॉर्ड्स की 'जादुई' जीत की कहानी, जिसे फैंस चाहकर भी ना भुला पाएंगे Share



August 20, 2021, 5:20 pm लॉर्ड्स टेस्ट (India vs England, Lords Test) में भारत ने कैसे इंग्लैंड को दी मात, कौन रहा जीत का सबसे बड़ा हीरो? पाकिस्तान ने कैसे वेस्टइंडीज के आगे टेके घुटने, संजय बैनर्जी के Podcast में जानिए सबकुछ.

नमस्कार , न्यूज़18 पर सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों को समेटे हम हाजिर हैं, स्वागत आप सभी का, मै हूँ संजय बैनर्जी- सुनो दिल से. लॉर्ड्स मे इस सप्ताह क्रिकेट रोमांच की बारिश हुई, और इस बारिश मे हर कोई खूब भीगा, जम कर भीगा. आम तौर पर क्रिकेट दीवानों के अलावा बाकी दुनिया के लिए उबाऊ कहे जाने वाले टेस्ट मैच इस कदर रोमांचक होने लगेंगे, इसका किसी को अहसास नहीं था. ऑस्ट्रेलिया से रोमांचक टेस्ट मैचों की जो शुरुआत हुई, विदेशी धरती पर अब भी वह जलवा कायम है. इंग्लैंड के साथ भारत की सरजमीं पर कुछ टेस्ट जरूर एकतरफा रहे, लेकिन भारत के बाहर टीम इंडिया डट कर लड़ी है. चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पीयन्शिप का फाइनल हो, नॉटिनघम टेस्ट हो या फिर लॉर्ड्स टेस्ट! पहले टेस्ट मे भारत आखिरी दिन मजबूत स्तिथि मे था, लेकिन बारिश मेजबान को बचा कर ले गई, लॉर्ड्स मे आखिरी दिन जब खेल शुरू हुआ, भारत हार की कगार पर था, लेकिन जब पाँचवे दिन खेल खत्म हुआ, भारत इतिहास लिख चुका था. लॉर्ड्स का रिकॉर्ड ज्यादातर भारत के हक मे नहीं रहा , लेकिन भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और फिर गेंदों से गजब ढा कर मुकाबले को अपने हक मे कर लिया. लॉर्ड्स मे ही 2018 मे ही पिछली भिड़ंत मे भारत मेजबान इंग्लैंड से पारी और 159 रन से हारा था, लेकिन इस बार इंग्लैंड को 151 रन से हराकर भारत ने उस शिकस्त का न सिर्फ बेहतरीन बदला ले लिया है, बल्कि सीरीज मे 1-0 की महत्वपूर्ण जीत भी ले ली है. भारत की जीत का सिलसिला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले ही पखवाड़े मे भारत ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक मे शानदार कामयाबी के बाद क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मे भी विजय पताका फहराकर भारतीय खेल जगत के लिए अगस्त का महीना असाधारण साबित हुआ. इस सप्ताह एक नहीं, दो-दो टेस्ट ऐसे रोमांच से गुजरे कि बस पूछिए मत. उधर वेस्टइंडीज ने भी पाकिस्तान पर एक विकेट से गजब की जीत हासिल की. लिहाजा अब इस पर फिर से मुहर लग गयी है कि ‘टेस्ट’ ही असली क्रिकेट है. लॉर्ड्स में भारत खेला नहीं बल्कि ‘लड़ा’

लॉर्ड्स मे इस बार कहानी शुरू से ही मेजबान के उलटे चली, टॉस जीता , लेकिन कोई लाभ न ले सके. पहली पारी में रोहित शर्मा के 83 और लोकेश राहुल के 129 रन तो काबिले तारीफ थे ही, दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे ने पिच पर टिककर भारत की पराजय की तमाम आशंकाओं को बहुत हद तक खत्म कर दिया. दोनों ने मिलकर मुश्किल समय मे जब कप्तान विराट कोहली भी सस्ते मे निपट गए करीब 50 ओवर तक बल्लेबाजी कर आपस मे सौ रन जोड़े ,सच कहा जाए तो इसी साझेदारी ने भारत को मुकाबले मे सुरक्षित किया. यह दोनों तो नियमित बल्लेबाज थे और भारत के लिए इससे पहले कई बड़ी पारियां खेल चुके थे, लेकिन जिस तरह मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में भारत का स्कोर 298 रन तक पहुंचाया उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. शमी और बुमराह गेंदबाजी तो बेहतर करते ही हैं, बल्लेबाजी शानदार कर सकते हैं-इसे पूरी दुनिया ने देखा. नौवें विकेट की 89 रन की यह साझेदारी एक ऐसी बुनियाद थी जिसे बाद में भारत की जीत का कारण माना जा सकता है. भारतीय तेज गेंदबाजों ने अनहोनी को होनी में बदला

इंग्लैंड को जीत के लिए मिले 272 रन का टारगेट मुश्किल तो नहीं था पर केवल चार घंटे का समय बाकी था और उस समय टेस्ट में ड्रॉ ही एकमात्र विकल्प बचा था. लेकिन कुरबान जाइये, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह की तेज चौकड़ी पर, जिसने अनहोनी को होने में बदल दिया. केवल 51 ओवर में टेस्ट मैच में किसी पूरी टीम को समेट देना आसान नहीं है. लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड को केवल 120 रन पर समेटकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. सिराज ने टेस्ट में आठ विकेट लिये और लॉर्ड्स में भारत की ओर से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. भारत की पेस बैटरी का हर कोई कायल हो गया है, नोटिनघम और लॉर्ड्स मिलाकर चालीस मे से 39 विकेट तेज गेंदबाजों ने ही समेटे हैं, सिर्फ एक विकेट रन आउट हुआ. ऐसा पहली बार हुआ है , जब इंग्लैंड मे दो टेस्ट मैचों मे भारतीय स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिल सका. इस टेस्ट को जीतकर भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 14 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. भारत और इंग्लैंड को पहले टेस्ट में धीमी गेंदबाजी के कारण दो-दो अंक का नुकसान उठाना पड़ा था अन्यथा भारत के पास 16 अंक होते. वेस्टइंडीज 12 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. पॉइंट्स के मामले मे तो भारत आगे है, लेकिन प्रतिशत मे वेस्टइंडीस को लीड है, उसने सिर्फ 1 टेस्ट खेला है, भारत दो खेल चुका है. इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट के लिए बदलनी पड़ी टीम

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद रूट की बल्लेबाजी की चर्चा कम और हार की ज्यादा हो रही है. ऐसे में टीम पूरी तरह बौखलाई हुई है. लगातार चोटों से परेशान इंग्लैंड की टीम कोई निश्चित विकल्प तलाश नहीं पा रही है. यही कारण है कि 25 अगस्त से लीड्स में होने तीसरे टेस्ट के लिए उसने फिर कुछ बदलाव किये हैं. जैक क्राउली, जैक लीच और डॉम सिबली को हटाकर 15 सदस्यीय टीम में तीन साल बाद डेविड मलान को शामिल कर लिया गया है. पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था कि आईसीसी आगामी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए कार्यक्रम के दो-सेट को अंतिम रूप देने में व्यस्त है. अब आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के लिए औपचारिक रूप से कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. उम्मीद के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को मुकाबला होगा. भारत इसके बाद 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से और तीन नवम्बर को अफगानिस्तान से खेलेगा. बाकी दो लीग मैच क्वालिफाई करने वाली टीमों से पांच और आठ नवम्बर को होंगे. उधर ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. एरोन फिंच टीम के कप्तान होंगे जबकि स्टीव स्मिथ को भी टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड टी-20 के लिए अपनी टीम घोषित करने वाला पहला देश है. केन विलियम्सन इस टीम के कप्तान होंगे. अफगानिस्तान क्रिकेट को तालिबान से खतरा नहीं!

अफगानिस्तान को भी टी-20 वर्ल्ड कप में खेलना है, लेकिन वहां के वर्तमान हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं. हालांकि तालिबान ने देश पर कब्जे के बाद कहा है कि वे क्रिकेट को लेकर किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे. आईसीसी भी कह चुका है कि उनकी अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है. हालांकि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान की यह अपील सबको छू गयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया ने हमें अकेले छोड़ दिया है. अफगानिस्तान की अगली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली है. इधर कैरेबियन प्रीमियर लीग 26 अगस्त से शुरू होनी है जिसमें अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर कैस अहमद, नावेद उल हक और वकार सलामखील खेलने वाले हैं. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले यूएई में आईपीएल के बाकी मैच खेले जाने हैं. इसकी तैयारी के लिए टीमें वहां पहुंचने लगी हैं. इस लीग में खेलने को क्रिकेटर कितने उतावले रहते हैं इसका बेहतर उदाहरण है इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया. पहले आनाकानी करने के बाद अब दोनों देशों के बोर्ड ने कह दिया है कि उनके खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे. तो बस आज के पॉडकास्ट मे इतना ही , अगले हफ्ते क्रिकेट की सरगर्मियों को समेटे हम फिर हाजिर होंगे , तब तक के लिए अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को और चलते रहिए न्यूज़18 के साथ , नमस्कार टैग्ज़ : India vs England 2021

लॉर्ड्स टेस्ट (India vs England, 2nd Test) में केएल राहुल (KL Rahul) ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ मिलकर 69 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. दूसरी ओर पीएम मोदी (PM Modi) ने टोक्यो (Tokyo Olympics 2020) में देश को मेडल जिताने वाले एथलीटों का सम्मान किया.

लॉर्ड्स टेस्ट (India vs England, 2nd Test) में केएल राहुल (KL Rahul) ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ मिलकर 69 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. दूसरी ओर पीएम मोदी (PM Modi) ने टोक्यो (Tokyo Olympics 2020) में देश को मेडल जिताने वाले एथलीटों का सम्मान किया.

लॉर्ड्स टेस्ट (India vs England, 2nd Test) में केएल राहुल (KL Rahul) ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ मिलकर 69 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. दूसरी ओर पीएम मोदी (PM Modi) ने टोक्यो (Tokyo Olympics 2020) में देश को मेडल जिताने वाले एथलीटों का सम्मान किया.

