Podcast: टीम इंडिया के पास दक्षिण अफ्रीका से बदला लेने का मौका, पहला वनडे 19 को Share



January 17, 2022, 10:21 pm Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.

न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम मेहमान भारत के खिलाफ 19 जनवरी से शुरू होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका में 6 मैचों की वनडे सीरीज में उसे 5-1 से करारी शिकस्त दी थी. यह दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज में भारतीय टीम की पहली जीत थी. टीम के कप्तान बावुमा का कहना है कि 2018 की सीरीज में जो हुआ मैं उससे बहुत चिंतित नहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका से 2-1 से टेस्ट सीरीज हारने के एक दिन बाद भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. कोहली ने भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में टेस्ट कप्तानी करियर समाप्त किया. विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने 40 टेस्ट जीत दर्ज की. कोहली 2 बार एक कैलेंडर वर्ष में 4 विदेशी टेस्ट जीत दर्ज करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 67 टेस्ट मैचों में से 40 में जीत हासिल की. 29 में हार मिली. एमएस धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 27 जीते और 18 हारे. सौरव गांगुली ने 49 मैचों में से 21 जीते और 13 हारे. वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 47 टेस्ट मैचों में कप्तानी की. 14 जीते और 14 हारे. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराकर 35वीं बार एशेज सीरीज पर कब्जा किया. पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड और कैमरून ग्रीन की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें और अंतिम एशेज टेस्ट के तीसरे ही दिन 146 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली. ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया. दोनों टीमों के बीच एकमात्र चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा था. भारतीय टीम ने जीत के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के अभियान की शुरुआत कर दी है. भारत की अंडर-19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रनों से हराया. जीत के लिए मिले 233 रनों के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 187 रन ही बना सकी. इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम युगांडा, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ ग्रुप-बी में है. तीन मैचों की वनडे सीरीज में आयरलैंड ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. जमैका के सबीना पार्क में खेले गई सीरीज में आयरलैंड ने मेजबान वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया. इससे पहले आयरलैंड की टीम ने कभी भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं जीती थी. गौरतलब है कि कायरन पोलार्ड के नेतृत्व में टीम के पास जेसन होल्डर, निकोलस पूरन, शाई होप और रोस्टन चेज जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद उसे पराजय का सामाना करना पड़ा. भारत के लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने रविवार को वर्ल्ड चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू लप को सीधे गेमों में 24-22, 21-17 से हराकर खिताब अपने नाम किया. मेंस डबल्स का खिताब सात्विकसाईंराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जीता. खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के हेंड्रा सेतियावान और मोहम्मद अहसान की जोड़ी को 21-16 व 26-24 से शिकस्त दी. ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज चेन्नई की 28 वर्षीय भवानी देवी बुल्गारिया में 28 और 29 जनवरी को होने वाला अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकती है. इसके बाद यूनान में चार और पांच मार्च को और बेल्जियम में 18 और 19 मार्च को विश्व कप होने हैं. अनुभवी गोलकीपर सविता मस्कट में होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी. हॉकी इंडिया ने हाल ही में टीम की घोषणा की. नियमित कप्तान रानी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उबर रही हैं और इसलिए 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाले टूर्नामेंट के लिए सविता को कप्तान नियुक्त किया गया है. भारत जापान, मलेशिया और सिंगापुर के साथ पूल-ए में है. टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 26 जनवरी को और फाइनल 28 जनवरी को होगा. प्रो-कबड्डी लीग के 8वें सीजन में रविवार को 2 मुकाबले खेले गए. तमिल थलाइवाज और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच रोमांचक मुकाबला टाई हुआ जबकि पटना पायरेट्स ने बेंगलुरु बुल्स को शिकस्त दी. टूर्नामेंट में 12 में से 6 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी. यानी 6 टीमों का सफर समाप्त हो जाएगा. कुछ टीमों ने अपने जबर्दस्त प्रदर्शन की बदौलत प्लेऑफ के लिए मजबूती से कदम बढ़ाए हैं, जबकि कुछ टीमों को प्लेऑफ में स्थान बनाने के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा. हालांकि, अभी सिर्फ आधा सीजन हुआ है और सभी टीमों के पास 12 या 13 मैच हैं और वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर उलटफेर कर सकती हैं. और अंत में 20 बार ग्रैंडस्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की उम्मीदें रविवार को तब धराशायी हो गईं, जब एक अदालत ने निर्वासन आदेश के खिलाफ शीर्ष क्रम के टेनिस स्टार की अपील को खारिज कर दिया. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजातरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : cricket news

India vs South Africa

News18 Podcast

Sports Podcast

team india

Under 19 World Cup

Virat Kohli

Podcast: सेंचुरियन टेस्ट में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत Share



January 4, 2022, 1:20 pm सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है. सेंचुरियन टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान बनाया है. भारत की युवा टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट हराकर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज जीत ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है. टैग्ज़ : cricket news

ind vs sa

India vs South Africa

IND vs SA Podcast: विराट कोहली बदले हालात में निश्चिंत होकर नहीं खेल पाएंगे, टीम इंडिया पर भी रहेगा दबाव Share



December 24, 2021, 3:13 pm सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है. सेंचुरियन टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान बनाया है. भारत की युवा टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट हराकर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज जीत ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है.भारत ने 113 रन से मेजबान को पटखनी देकर सेंचुरियन में वर्षों पुरानी ख्‍वाहिश पूरी कर ली. सुपर स्पोर्ट पार्क में भारत के लिए लोकेश राहुल का शतक बेहद यादगार रहा. भारत के लिए सीनियर क्रिकेटरों की तरह अलावा जूनियर खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरते हुए यूएई में चल रहे अंडर- 19 एशिया कप में शानदार जीत दर्ज की. वहीं, भारत ने नेत्रबाधितों की टी-20 और वनडे सीरीज में बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 3-0 के समान अंतर से हरा दिया. हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है. घरेलू क्रिकेट की अंडर-19 की कूच बिहार ट्रॉफी का लीग चरण कल ही समाप्त हुआ है.सेंचुरियन के सुपरस्‍पोर्ट पार्क स्‍टे‍डियम में शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. कोरोना संबंधी आशंका के चलते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज़ टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को खेल की शुरुआत में आधा घंटे की देरी हुई. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने पांच बार की विजेता तमिलनाडु को से हराकर एक नया इतिहास रचा है. हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरूष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है. टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने भुवनेश्वर में शुक्रवार को शुरू हुई राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है.India tour of South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के पास पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. इसी कारण सारा प्रेशर टीम इंडिया (Team India) पर होगा. कॉमेंटेटर संजय बैनर्जी से पॉडकास्ट ‘सुनो दिल से’ (Podcast Suno Dil Se) में सुनिए भारतीय टीम की संभावनाओं के बारे में. टैग्ज़ : cricket news

India vs South Africa

News18 Podcast

Suno Dil Se

team india

Virat Kohli