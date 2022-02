Podcast: टीम इंडिया 1000वां वनडे खेलने को तैयार, पर मिडिल ऑर्डर का गड़बड़झाला कर रहा परेशान Share



February 4, 2022, 12:43 pm नमस्कार, सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक पॉडकास्ट के साथ मै हूं संजय बैनर्जी. स्वागत आप सभी का- ‘सुनो दिल से’. वेस्टइंडीज की टीम भारत में है, जिसने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज 3-2 से जीती है. उधर भारत टेस्ट और वन डे दोनों सीरीज दक्षिण अफ्रीका में हार कर लौटा है. वेस्टइंडीज और मेजबान भारत पहले वनडे और फिर टी-20 में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं.

रविवार को होने वाले पहले एकदिवसीय मैच में भारत के लिए काफी कुछ दांव पर लगा होगा. रोहित शर्मा औपचारिक तौर पर विराट युग के बाद पहली बार वनडे में भारत की कप्तानी करेंगे, जबकि राहुल द्रविड उनके कोच के तौर पर होंगे. दोनों पर भारतीय क्रिकेट को नए सिरे से सजाने की जिम्मेदारी है. कहने की जरूरत नहीं पिछले कुछ समय मे भारतीय क्रिकेट लगातार निराशा के सागर मे गोते लगा रही है. संडे का पहला मैच भारत का 1000वां वनडे होगा और जाहिर है इतिहास बनाने और आगे का रास्ता सुगम करने के लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता. इस सीरीज के साथ ही विराट कोहली की टीम इंडिया अब रोहित शर्मा की टीम इंडिया कहलाने लगेगी. कप्तानी छोड़ने का असर कोहली के खेल पर कैसा पड़ता है, इस पर भी निगाहें रहेंगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के मैच बिना दर्शकों के अहमदाबाद में 6, 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे. इसके बाद कोलकाता में तीन टी-20 मैच भी होंगे, जिसमें 75 प्रतिशत दर्शकों की अनुमति होगी. एक तरह से अगले दो विश्व कप के लिए यह सीरीज टीम तैयार करने की शुरुआत मानी जा सकती है. वैसे भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत जरूर है, लेकिन टीम का सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है. खासकर मिडिल ऑर्डर में जो गड़बड़झाला है, उसे ठीक करने की जरूरत है. पहले वनडे में लोकेश राहुल रेस्ट पर होंगे, इसलिए उनके बिना और फिर आगे टीम का संयोजन किस तरह का होगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा. टीम मैनेजमेंट के लिए श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड, दीपक हुडा और वाशिंगटन सुंदर को मैनेज करना आसान नहीं होगा. अश्विन, शमी और भुवनेश्वर के बिना वनडे सीरीज में गेंदबाजी भी भारत के अहम होगी, जिसमें नए खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिल सकता है. भारतीय टीम में स्टैंड बाई के रूप में बल्लेबाज शाहरूख खान, ऋषि धवन और गेंदबाज साई किशोर को भी शामिल कर लिया गया है. वैसे भारतीय ख़ेमे में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड और नवदीप सैनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. टी 20 टीम जॉइन करने से पहले अक्षर पटेल भी इसकी चपेट में हैं. इस कारण मयंक अग्रवाल को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम कतई कमजोर नहीं है. इंग्लैंड को सीरीज में पीटकर सीधे भारत से टकराने के लिए पहुंची कीरोन पोलार्ड की टीम मेजबान के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं. जैसन होल्डर ने पिछले मैच में चार गेंदों पर चार विकेट लेकर भारत को अपना संदेश दे दिया है. डैरेन ब्रावो, निकोलस पूरन और केमार रोच की चुनौती भारत को स्वीकार करनी होगी. इस बीच वेस्टइंडीज ने अपनी टी-20 टीम भी घोषित कर दी है. इस टीम में 11 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो वनडे में भी हैं. चोट के कारण टीम में हेत्माएर को शामिल नहीं किया गया है. यह सवाल अब भी कायम है कि भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा. इस महीने कोई टेस्ट नहीं है और ऐसे में कप्तान नियुक्त होने में वक्त है. विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को ऑटोमैटिक ऑटोमेटिक च्वाइस के तौर पर देखा जा रहा हैं. फिर भी औपचारिक कमान कब और किसे सौंपी जाती है, यह देखना है अभी बाकी है. घरेलू क्रिकेट को लेकर अच्छी खबर यह है कि बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के शुरुआत की तिथि 10 फरवरी तय कर दी है. यह दो चरणों में खेला जाएगा. पहले लीग मुकाबले होंगे और फिर नॉकआउट दौर. बोर्ड ने चार-चार टीमों के आठ एलिट ग्रुप बनाए हैं, जबकि प्लेट ग्रुप में छह टीमें होंगी. पंद्रह मार्च को लीग चरण पूरा होगा. पिछले सत्र में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता नहीं खेली गई थी, और इस बार खिलाड़ियों को कम मैच खेलने का मौका मिलेगा. लीग चरण के मैच अलग-अलग वेन्यू पर होंगे. हालांकि बोर्ड ने अभी तक कूच बिहार ट्रॉफी के बचे हुए सात मैचों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जिसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले पिछले महीने स्थगित कर दिए गए थे. इधर आईपीएल ऑक्‍शन का समय नजदीक आ चुका है. 12 और 13 फरवरी को होने वाली नीलामी में कुल 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इसमें 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. नीलामी में शामिल किये जाने वाले 228 कैप्ड और 355 अनकैप्ड खिलाड़ियों के अलावा सात खिलाड़ी एसोसिएट देशों के हैं, जिसमें नेपाल, नामीबिया और अमेरिका शामिल हैं. माना जा रहा है कि आईपीएल के मैच महाराष्ट्र में खेले जाएंगे और प्लेऑफ अहमदाबाद में होंगा. खबर यह भी है कि 25 प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी जा सकती है. वैसे जिन 10 खिलाड़ियों को मार्की बनाया गया है, उसमें आर. अश्विन के अलावा ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस, क्विंटन डि कॉक, शिखर धवन, फाफ डू प्लेसि, श्रेयस अय्यर, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद शमी और डेविड वार्नर शामिल हैं. महिला वर्ल्ड कप अगले महीने होगा, जिसकी तैयारी के सिलसिले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड में है. यह टीम मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ नौ फरवरी को क्वींसटाउन में एकमात्र टी-20 मैच खेलेगी. इसके बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज 11 से 24 फरवरी के बीच होगी. इधर भारतीय कप्तान मिताली राज को आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक पायदान का फायदा हुआ है और अब वह दूसरे स्थान पर है. जबकि, गेंदबाजी सूची में झूलन गोस्वामी पहले की तरह ही दूसरे स्थान पर बरकरार है. भारतीय महिला टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इस साल खेलना है. बर्मिंघम में होने वाले इन खेलों में आठ टीमें खेलेंगी और पहला मुकाबला 29 जुलाई को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होगा. महिलाओं के लिए भी बीसीसीआई ने खुशखबरी दी है. आईपीएल के प्लेऑफ के दौरान वोमेन्स टी 20 चैलेंज का भी आयोजन होगा. और अंत में अंडर-19 वर्ल्ड कप, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. भारत अब खिताब के लिए कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगा. भारत ने दो दिन पहले दूसरे सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर लगातार चौथी बार फाइनल में प्रवेश किया है. भारत ने यहां तक पहुंचने में ग्रुप चरण में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा को हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में पिछली चैंपियन बांग्लादेश को पीट दिया. भारतीय टीम के लिए यह वर्ल्ड कप संघर्ष के हिसाब से आसान रहा है, लेकिन मैदान से बाहर की चुनौती काफी कम नहीं थी. पहले मैच के बाद ही भारत के छह खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसमें कप्तान यश धूल और उपकप्तान शेख रशीद भी शामिल थे. हालत यह थी कि भारत के पास अगले मैच में खेलने के लिए सिर्फ 11 खिलाड़ी ही बचे थे. इसके बाद जब भारत को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना था, तब स्टैंड इन कप्तान निशांत सिंधू भी पॉजिटिव हो गए. लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक कप्तान और उपकप्तान-दोनों नेगेटिव होकर टीम से जुड़ चुके थे और सेमीफाइनल तक निशांत सिधू की भी वापसी हो गई. आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में यश धूल और शेख रशीद ने दो विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद भारत का स्कोर 50 ओवर में पांच विकेट पर 290 रन तक पहुंचाया. संयोग से यश धूल ने 110 रन की शतकीय पारी खेली जबकि शेख रशीद इस उपलब्धि को हासिल करने से केवल छह रन से चूक गए. दोनों ने साथ ही 204 रन की साझेदारी भी की. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जवाबी पारी में केवल 194 रन पर समेत दिया. भारत के लिए विक्की कौशल ने तीन और रवि कुमार और निशांत सिधू ने दो दो विकेट लिए. कल जब भारत पांचवें खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना करेगा तो उस जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज बेल और एलेक्स होरटोन से सावधान रहना होगा, जिसने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के विरुद्ध अर्धशतक जमाया था. साथ ही गेंदबाज़ रेहान अहमद और थॉमस असपिनवाल को संभलकर खेलना होगा. ** तो यह था, सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट सुनो दिल से. अगले हफ्ते फिर मुलाकत होगी, तब तक अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को, और चलते रहिए न्यूज़18 के साथ, नमस्कार

January 7, 2022, 8:16 pm नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्‍ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में - राफेल नडाल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा, दोनों फार्मेटों में बतौर कप्तान करेंगे रोहित शर्मा वापसी, भारतीय टीम अंडर-19 विश्वकप के सेमीफाइनल में, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को लेकर लिया बड़ा फैसला, दो चरणों में होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन और कुछ संक्षिप्त खेल समाचार...साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे.भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.भारतीय क्रिकेट अब नये दौर में है जहां कप्तान और कोच बदले हुए हैं. विराट ने पहले ही टी-20 में कप्तानी छोड़ दी थी अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है. सेलेक्टर्स ने पहले ही उनसे वनडे की कप्तानी वापस ले ली थी. ऐसे में विराट के स्थान पर आने वाले नये कप्तान को वह सब कुछ हासिल करना चुनौती होगा जिसे विराट अपने नाम लिख चुके हैं. विराट के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इस पद को संभालेंगे, यह तय लगता है-लेकिन इस बीच तुरुप का पत्ता फेंका है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने. बुमराह ने कहा है कि अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए तो यह सम्मान की बात होगी. बुमराह वैसे भी छोटे फॉमेंट में भारत के उपकप्तान बनाये जा चुके हैं. लेकिन बुमराह की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है.Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.

