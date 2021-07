Podcast, सुनो दिल से: टीम इंडिया को छुट्टियां मनाना पड़ा भारी, 'कोरोना अटैक' तो होना ही था! Share



July 16, 2021, 6:04 pm इंग्लैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कोरोना की चपेट में आ गए. कैसी चल रही है श्रीलंका में भारतीय टीम की तैयारी और यूरो कप में कैसे इटली बना चैंपियन? Podcast में संजय बैनर्जी से सुनिए स्पोर्ट्स बुलेटिन

नमस्कार, अभिनन्दन आप सभी का, मै हूँ संजय बैनर्जी . कुछ दिनों के विश्राम के बाद क्रिकेट मैदानों की हलचल फिर तेज़ हो रही है, और भी बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में, “सुनो दिल से”



कोरोना ने सारी दुनिया को आगाह कर दिया है, कि जब तक वह है, कोई खुल कर जीने की कोशिश न करे. इंग्लैंड में ऋषभ पंत का पोजिटिव पाया जाना 5 टेस्ट मैचो की लंबी सीरीज के लिए निगेटिव संकेत है. सिर्फ पंत ही नहीं उनके साथ थ्रोडाउन विशेषज्ञ दयानंद भी कोरोना की चपेट में हैं, ज़ाहिर है इससे इंडियन कैंप की परेशानियां बढ़ने वाली हैं . अब दयानंद के साथ संपर्क के चलते रिद्धिमान साहा के साथ दो- तीन और प्लेयर्स आइसोलेशन में चले गए हैं . पंत तकरीबन एक सप्ताह पहले पॉजिटिव पाए गए थे बताया गया है की वह इंग्लैंड में होम आइसोलेशन में हैं . भारतीय खिलाड़ियों को बोर्ड ने 20 दिन की लम्बी छुट्टी दी, और सभी ने उसका भरपूर लुत्फ़ लिया . सवाल यह उठ सकता है कि दौरे के बीच में इस तरह की छुट्टी देना कितना सही था . लेकिन सच यह भी है कि लगातार बायो बबल में कायम रहना, किसी के लिए भी बेहद मुश्किल हो सकता है, यह हालात मानसिक तौर पर भी परेशान करते हैं . लेकिन छुट्टी का मतलब सेलिब्रेशन ही नहीं था, बेअंदाज़ होकर कोविड के दौर में छुट्टियां मनाना बेहद खतरनाक हो सकता था, सो हुआ . भारत को चार अगस्त से पहला टेस्ट खेलना है, और मंगलवार से प्रैक्टिस मैच. ऐसे में ऋषभ पंत का पोजिटिव पाया जाना और रिध्हिमान साहा का आइसोलेशन में जाना विकेट के पीछे भारतीय टीम के कोम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर सकता है . शुक्र है की लोकेश राहुल इंग्लैंड में मौजूद हैं, और विकेट के पीछे की ज़िम्मेदारी वह संभाल सकते हैं .



भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद छुट्टियों में लगभग 20 दिनों का आराम लिया और इसमें खिलाड़ियों ने यूरो कप और विम्बलडन देखने के अलावा सैर सपाटे में भी समय बिताया. इंग्लैंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में किसी का पॉजिटिव पाया जाना हैरानी की बात नहीं है. फिर भी जो एहतियात बरतने की जरूरत थी, शायद उसमें कमी रह गयी. आपको याद होगा कि इंग्लैंड की पूरी टीम भी इसलिए बदल दी गयी क्योंकि टीम के कुछ सदस्य पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे. इंग्लैंड से सीरीज खेलने वाली श्रीलंका टीम के भी सदस्य पॉजिटिव हुए थे. अब भारतीय ऋषभ पंत के इसकी गिरफ्त में आने के बाद से चिंताए बढ़ गई हैं.



अश्विन ने दिखाया दम

वैसे भारतीय टीम को अगले महीने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अभ्यास का मौका मिल रहा है. डरहम में टीम इंडिया काउंटी चैंपियनशिप एकादश के साथ 20 जुलाई से यह मैच खेलेगी. दूसरी ओर रविंचद्रन अश्विन ने इस दौरान अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी है. अश्विन को दौरे के बीच सरे काउंटी के लिए समरसेट के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसे खूब भंजाया. सरे की टीम अश्विन पर कितना निर्भर थी यह इससे पता चलता है कि उसने भारतीय स्पिनर से पारी की गेंदबाजी की शुरुआत कराई. संयोग से अगस्त 2010 के बाद यह पहला मौका था जब इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के मैच में किसी स्पिनर ने गेंदबाजी की शुरुआत की हो. अश्विन ने भी निराश नहीं किया और पहली पारी में एक विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में 27 रन देकर छह विकेट हासिल कर लिये. इस कारण विपक्षी टीम समरसेट केवल 69 रन पर सिमट गयी थी.



किसे मौका देंगे द्रविड़-धवन?

उधर भारत की दूसरी टीम श्रीलंका के दौरे पर है. इस टीम को शिखर धवन की अगुआई में तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं. कप्तान धवन ने अभ्यास के दौरान कहा है कि उनका ध्यान सभी को बराबरी के साथ मौका देने पर होगा. कोरोना ने इस सीरीज को भी नहीं बक्शा, और मेज़बान टीम से जुड़े कुछ लोगो के पोजिटिव पाए जाने के बाद श्रीलंका दौरे के कार्यक्रम में भी बदलाव करना पड़ा . कहते हैं दूध का जला छांछ भी फूक फूक कर पीता है सो अब टीम के कोच अभ्यास के दौरान पीपीई किट पहनकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे हैं. ठीक भी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी! वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जुलाई से होगी. नये कार्यक्रम के अनुसार बाकी दो वनडे 20 और 23 जुलाई को खेले जायेंगे और टी-20 मैच 25, 27 और 29 जुलाई को कोलंबो में ही होंगे.



भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन

इधर भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड दौरा समाप्त हो चुका है. एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिलाओं ने साहसिक खेल दिखाकर मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया था लेकिन वनडे और टी-20 सीरीज में इंग्लैंड ने बाजी मार ली. पहला टी-20 जीतने के बाद दूसरे में इंग्लैंड की टीम आठ रन से हारी लेकिन तीसरे में फिर इंग्लैंड ने मुकाबला आठ विकेट से जीत लिया.भारत के लिए शेफाली वर्मा के अलावा मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत सिंह और दीप्ति शर्मा ने प्रभावित किया. अब भारतीय महिला टीम को स्वदेश लौटने के बाद आस्ट्रेलिया दौरे का इंतजार है. आस्ट्रेलिया में टीम पहली बार डे-नाइट टेस्ट भी खेलेगी.



नहीं रहे यशपाल शर्मा

पिछले हफ्ते हमने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर बात की थी और यह भी बताया था कि किस तरह उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शतक देखने के बाद यशपाल शर्मा को भारतीय टीम में शामिल करने की वकालत बीसीसीआई अधिकारियों से की थी. लेकिन अब काल के क्रूर चक्र को देखिये दिलीप जी के जाते ही यशपाल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया. यशपाल शर्मा ने 1983 के विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने क्रिकेट में कई तरह के किरदार अदा किये थे.



इटली ने जीता यूरो, चूक गया इंग्लैंड

इस हफ्ते यूरो कप और कोपा अमेरिका पर दुनिया की निगाहें थीं. यूरो कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन के बाद भी पुर्तगाल की टीम प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थी. फिर भी रोनाल्डो पांच गोल कर सबसे आगे रहे. वैसे उनको यूरो एकादश की टीम में जगह नहीं दी गयी. इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता, जबकि इंग्लैंड पहली बार यूरो कप जीतने से चू्क गया.



मेसी ने जीता कोपा अमेरिका

उधर रियो डी जेनेरियो में अर्जेंटीना ने फाइनल में मेजबान और गत विजेता ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप 15वीं बार जीत लिया. इस जीत से अर्जेंटीना के सर्वकालिक महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी को सबसे राहत मिली क्योंकि देश के लिए पहली बार उन्होंने किसी बड़ी प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया. ब्राजील के नेमार के लिए यह हार निराशाजनक रही क्योंकि वह अपने लिए पहली बार कोपा कप नहीं जीत पाये.



दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला ओलंपिक गेम्स अगले हफ्ते शुरू होगा. इस बीच दुनिया भर से खिलाड़ी टोक्यो पहुंचने लगे हैं. टोक्यो में कोरोना आपातकाल लगा है और अब घोषणा कर दी गयी है कि अधिकतर मुकाबले टोक्यो में बिना दर्शक के ही होंगे. भारत अब तक का सबसे बड़े दल के साथ ओलंपिक में भाग लेगा. भारत के कुछ खिलाड़ी विदेश से सीधे टोक्यो पहुंच चुके हैं जबकि भारत से पहला जत्था कल रवाना होगा. कोरोना काल में एक साल देर से हो रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय डल से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बड़े मुकाबले का बेहतर टेम्परामेंट ही उन्हें मेडल के नजदीक ले जा सकेगा .



आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, जुड़े रहिये खेल दुनिया से और चलते रहिये न्यूज़18 के साथ, संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिये, नमस्कार टैग्ज़ : cricket news

